Ціни на газ не зміняться — уряд ухвалив план проходження зими

Уряд України ухвалив комплексний план проходження зими, який слугуватиме дорожньою картою для всіх міністерств і служб в умовах воєнних загроз. Читай у матеріалі, що передбачає план та чи зміняться ціни.

План проходження зими: що відомо

Про затверджений план повідомила Прем’єрка Юлія Свириденко у Facebook. Він передбачає захист енергооб’єктів, забезпечення резерву обладнання та матеріалів, а також алгоритм швидкої реакції на потенційні атаки.

Для запобігання блекаутам в областях постійно працюватимуть антикризові штаби, що дозволить злагоджено діяти для запобігання та ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Особлива увага акцентується на запобіганні зриву опалювального сезону.

Окрім того, уряд продовжив дію покладення спеціальних обов’язків на суб’єкти ринку природного газу. Фіксована ціна на газ для населення та бюджетних установ залишиться незмінною до 31 березня 2026 року:

для населення тариф становить 7 420 грн за 1000 кубічних метрів (з ПДВ);

для бюджетних установ — 16 390 грн за 1000 кубічних метрів.

Це рішення забезпечить стабільні тарифи протягом усього опалювального сезону. Також, за словами Прем’єрки, такі заходи допоможуть запобігти кризам та швидко реагувати на виклики, пов’язані з енергетичною безпекою в зимовий період.

