Індекс інфляції у листопаді 2025 року: наскільки підвищились ціни

За даними Державної служби статистики України, інфляція на споживчому ринку в листопаді 2025 року порівняно з жовтнем становила 0,4%, а порівняно з листопадом 2024 року — 9,3%. Базова інфляція за місяць становила 0,3%, за рік — 9,3%.

Ці показники відображають помірне зростання цін, зумовлене сезонними факторами та змінами в окремих категоріях товарів і послуг — детальніше читай у матеріалі.

Індекс інфляції у листопаді 2025 року: що подорожчало, а що — ні

Найбільше зростання цін зафіксовано в сегменті продуктів харчування та безалкогольних напоїв — на 0,8%: яйця подорожчали на 12,6%, овочі, сало, продукти переробки зернових, риба, соняшникова олія, макаронні вироби, кисломолочна продукція, сири, хліб, яловичина, молоко та масло — на 4,6%.

Водночас фрукти, свинина, цукор, м’ясо птиці та рис подешевшали на 3,0%.

Читати на тему Ціни на газ не зміняться — уряд ухвалив план проходження зими Ціни на газ лишаться такими ж.

Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, зокрема тютюнові — на 1,9%. Транспорт подорожчав на 0,5%: проїзд у залізничному транспорті — на 1,6%, в автодорожньому — на 0,6%, паливо та мастила — на 0,5%.

З іншого боку, одяг і взуття подешевшали на 2,3%: взуття – на 2,9%, одяг – на 1,9%.

Такі показники можуть вплинути на монетарну політику НБУ в найближчі місяці.

Раніше ми писали, які ціни на оренду житла в різних регіонах України — читай у матеріалі, скільки українці і де витрачають із зарплати.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!