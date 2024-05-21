Совет ЕС одобрил конфискацию замороженных активов РФ и их передачу Украине

Своей полномасштабной эскалацией, Россия нанесла большой ущерб экономике, инфраструктуре и общему уровню жизни Украины.

Только в сфере инфраструктуры Россия нанесла ущерб более чем на $155 млрд — по состоянию на 1 января 2024 года. Такие подсчеты были выдвинуты в Киевской школе экономики.

Долгое время на самых высоких уровнях правления между Украиной и Европейским Союзом, США шли горячие дискуссии относительно репараций. В частности, речь шла о необходимости передачи части замороженных российских активов в Европе Украине.

Достаточно было мнений, что такой поступок поколеблет сам доллар, от этого могут пострадать другие страны. Однако в конце концов, 21 мая 2024 года, стало известно, что Совет ЕС принял передачу в помощь Украине части замороженных российских активов.

Что известно о передаче средств РФ Украине — далее в материале.

Замороженные активы РФ

Стало известно, что Совет ЕС поддержал инициативу по использованию доходов от российских замороженных активов из Центробанка в помощь Украине.

Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавски в своем Х.

Мы приняли в ЕС использование доходов от замороженных активов центрального банка России для помощи Украине.

— Только в текущем году эта сумма может составить до €3 млрд (74 млрд крон). 90% изъятых средств уйдет на военную поддержку. Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный ее захватнической войной — говорится в сообщении.

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Кроме собственных убытков, у Украины также есть долги за некоторые займы у других государств. Какой сейчас государственный внешний долг Украины и как придется рассчитываться, мы рассказывали в другом материале.

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