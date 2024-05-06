Война в Украине

Реально ли Украине получить замороженные российские активы: какие есть решения и к чему стремятся ЕС и США

Анастасия Грубрина, журналист сайта 06 мая 2024, 20:30
Реально ли Украине получить замороженные российские активы: способы
Фото: Unsplash

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