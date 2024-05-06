Реально ли Украине получить замороженные российские активы: какие есть решения и к чему стремятся ЕС и США

В недавно принятом законе об американской помощи для Украины был пункт о создании механизмов компенсации активов российского Центробанка в пользу Украины.

Это приближает нас к репарациям и восстановлению за деньги врага, который и принес разрушения. Реально ли Украине получить замороженные российские активы — рассказываем дальше.

Реально ли Украине получить замороженные российские активы: способы

Соучредительница Международного центра украинской победы и член правления Центра противодействия коррупции Елена Галушка рассказала для Zn.ua о том, реально ли Украине получить замороженные российские активы.

Сейчас также смотрят

Замороженная сумма сейчас невелика — около $8 млрд. Но это решение важно с другой точки зрения — начало трансатлантических дебатов по поводу будущего российских активов. Решение о судьбе российских активов будет принято на саммите лидеров Большой семерки 13–15 июня.

Семерка рассчитывает, что механизм может начать генерировать деньги для Украины с около $300 млрд уже с этой осени. Есть несколько вариантов решения, из которых планируют принять основное, объясняет Елена Галушка. Они таковы:

Передавать Украине доходы с замороженных российских активов по мере их генерации. Выдать Украине кредит или выпустить облигации, которые будут погашаться доходами с замороженных активов. Конфисковать всю сумму замороженных активов.

Франция, Германия и Европейский центральный банк склоняются к первому варианту. Однако для Украины он наименее привлекателен. Потому что замороженные доходы будут учитываться с 2024 года. Это около €3 млрд в год. А еще около €3,85 млрд, заработанных в 2022-2023 годах, останутся для страхования от непредвиденных расходов.

Соединенные штаты также выдвинули предложение — создать механизм выпуска облигаций или кредита, обеспеченный будущими доходами от замороженных российских активов. Однако эти варианты не детализированы, поэтому в ближайшей перспективе не могут быть приняты и внедрены.

Ранее Группа семи обязалась удерживать замороженными российские активы не только до конца войны, но и до полной выплаты Россией ущерба Украине. По последним данным, убытки составляют $486 млрд. Если по результатам войны Россия не выплатит Украине репарации и получит замороженные активы назад — Украина останется с непогашенными облигациями.

По мнению эксперта, нужно добиваться полной конфискации российских активов. Они могут стать бесперебойным источником финансирования войны и сделать Украину менее зависимой от постоянной американской или европейской помощи. А на военные расходы Украины будут идти деньги россиян, а не налоги американцев или европейцев.

Ранее мы делились мнениями экспертов о способах получения денег от РФ на восстановление.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.