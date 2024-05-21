Рада ЄС схвалила конфіскацію заморожених активів РФ та їхню передачу Україні

Своєю повномасштабною ескалацією, Росія завдала великих збитків економіці, інфраструктурі та загальному рівню життя України.

Лише у сфері інфраструктури Росія завдала збитків на понад $155 млрд — станом на 1 січня 2024 року. Такі підрахунки висунули у Київській школі економіки.

Тривалий час на найвищих рівнях правління між Україною та Європейським Союзом, США точилися палкі дискусії стосовно репарацій. Зокрема, йшлося про нагальність передачі частини заморожених російських активів в Європі Україні.

Вистачало думок, що такий вчинок похитне сам долар, від цього можуть постраждати інші країни. Однак зрештою, 21 травня 2024 року, стало відомо, що Рада ЄС ухвалила передачу на допомогу Україні частини заморожених російських активів.

Що відомо про передачу коштів РФ Україні — далі у матеріалі.

Заморожені активи РФ

Стало відомо, що Рада ЄС підтримала ініціативу про використання прибутків від російських заморожених активів з Центробанку на допомогу Україні.

Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі у своєму Х.

Ми схвалили в ЄС використання доходів від заморожених активів центрального банку Росії для допомоги Україні.

— Тільки цього року ця сума може скласти до €3 млрд (74 млрд крон). 90% вилучених коштів піде на військову підтримку. Росія повинна заплатити за збитки, завдані її загарбницькою війною — йдеться у повідомленні.

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Окрім власних збитків, Україна також має борги за деякі позики в інших держав. Який зараз державний зовнішній борг України та як доведеться розраховуватись, ми розповідали в іншому матеріалі.

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