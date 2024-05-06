Війна в Україні

Чи реально Україні отримати заморожені російські активи: які є рішення та чого прагнуть ЄС та США

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Травня 2024, 20:30
Чи реально Україні отримати заморожені російські активи: способи
Фото: Unsplash

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