Чи реально Україні отримати заморожені російські активи: які є рішення та чого прагнуть ЄС та США

У нещодавно ухваленому законі про американську допомогу для України був пункт про створення механізмів компенсації активів російського Центробанку на користь України.

Це наближає нас до репарацій та відновлення за гроші ворога, який і приніс руйнацію. Чи реально Україні отримати заморожені російські активи — розповідаємо далі.

Чи реально Україні отримати заморожені російські активи: способи

Співзасновниця Міжнародного центру української перемоги та членкиня правління Центру протидії корупції Олена Галушка розповіла для Zn.ua про те, чи реально Україні отримати заморожені російські активи.

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Заморожена сума нині невелика — близько $8 млрд. Але це рішення важливе з іншого погляду — початку трансатлантичних дебатів щодо майбутнього російських активів. Рішення про долю російських активів ухвалять на саміті лідерів великої сімки 13–15 червня.

Сімка розраховує, що механізм може почати генерувати кошти для України з близько $300 млрд уже з цієї осені. Є кілька варіантів рішень, з яких планують ухвалити основне, пояснює Олена Галушка. Вони такі:

Передавати Україні прибутки з заморожених російських активів в міру їхньої генерації. Видати Україні кредит чи випустити облігації, які будуть гаситися прибутками з заморожених активів. Конфіскувати всю суму заморожених активів.

Франція, Німеччина і Європейський центральний банк схиляються до першого варіанту. Проте для України він є найменш привабливим. Бо заморожені прибутки враховуватимуться з 2024 року. Це близько €3 млрд на рік. А ще близько €3,85 млрд, зароблених у 2022-2023, лишаться для страхування від непередбачуваних витрат.

Сполучені штати також висунули пропозицію — створити механізм випуску облігацій чи кредиту, забезпечений майбутніми прибутками заморожених російських активів. Проте ці варіанти не деталізовані, а тому в найближчій перспективі не можуть бути ухвалені та впроваджені.

Раніше Група семи зобов’язалася утримувати замороженими російські активи не лише до кінця війни, а й до повної виплати Росією збитків Україні. За останніми даними, збитки сягають $486 млрд. Якщо за результатами війни Росія не виплатить Україні репарації та отримає заморожені активи назад — Україна лишиться з непогашеними облігаціями.

На думку експертки, потрібно добиватися повної конфіскації російських активів. Вона може стати безперебійним джерелом фінансування війни та зробити Україну менш залежною від постійної американської чи європейської допомоги. А на військові витрати України йтимуть гроші росіян, а не податки американців чи європейців.

Раніше ми ділилися думками експертів про способи отримання грошей від РФ на відбудову.

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