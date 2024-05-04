Когда молился, то не чувствовал боли. История военного, потерявшего обе ноги в Часовом Яру

Назар Викторовский стал добровольцем еще в первые дни полномасштабного вторжения. А после ранения во Часовом Яру мужчина потерял обе ноги. Пройдя реабилитацию, военнослужащий начал работать в полиции Тернополя.

— Помню, что нас привезли в заброшенные общежития. Мы обустроились, а через четыре дня прилетело. Я пришел в себя в полной темноте. Ноги чем-то пережало. Через несколько часов я перестал их чувствовать. Но даже тогда не мог подумать, что их отрежут, — вспоминает Назар.

BBC Украина пообщались с мужчиной о службе в рядах ВСУ, ранении и протезировании.

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Сейчас военнослужащему 35 лет. До полномасштабного вторжения работал машинистом на железной дороге в Тернополе. Но 28 февраля 2022 года мужчина собрал вещи и вместе с двоюродным братом ушел в военкомат. Оба стали добровольцами, но попали в разные бригады.

Жена Наталья и 6-летняя дочь тяжело восприняли решение Назара воевать, пытались его отговорить. Однако мужчину никто не мог убедить изменить решение.

Военный еще с детства мечтал связать себя с железной дорогой, называя ее стальной профессией. Но никогда бы не мог подумать, что однажды его ноги тоже будут из стали:

— Почему мне нравились поезда, колеи. Игрался игрушечными железными дорогами, а после 9 класса решил поступать в железнодорожный техникум. Затем продолжил обучение в Харьковской железнодорожной академии и параллельно уже работал.

Мужчина вспоминает, что за несколько месяцев перед полномасштабным вторжением часто думал, что серьезная война должна вот-вот начаться. Однако даже вопреки этой уверенности 24 февраля стало для него шоком.

Через четыре дня после начала войны Назар уже был в военкомате. О своем решении сказал не сразу — только тогда, когда прошел медосмотр, где он был признан годным.

Двоюродный брат Назара Василий служил в десанте 81-й отдельной аэромобильной бригады. От контузий у него начала неметь правая рука, так что после комиссии ему назначили 3 группу инвалидности. Теперь он не служит.

В 2009-2010 годах Назар проходил срочную службу по противовоздушной обороне, был старшим оператором радиотехнической станции, где сидел за радаром и обнаруживал враждебные цели. Однако призвали его как пехотинца в 24 отдельную механизированную бригаду.

Вместе с другими добровольцами мужчина два месяца учился во Львовской области. В июле 2022 года их перевели в город Часов Яр в Донецкой области. А на пятый день в здание, где дислоцировалось его подразделение, прилетели ракеты.

Когда молился, то не чувствовал боли: военный о своем ранении

Назар считает, что их позиции кто-то мог сдать русским солдатам. В июле 2022 года ракеты прилетели в дом в Часовом Яру, где находился мужчина.

— Я помню, что я был на втором этаже. Это был вечер, и тогда почувствовал взрыв. От сильного удара потерял сознание. Пришел в себя примерно через два часа. Всюду было темно, и я почувствовал, что мои ноги до колен пережали бетонные перекрытия и камни. Своих побратимов не видел, но слышал, как они кричали, — вспоминает он тот момент.

Была сплошная тьма, поэтому других людей он не увидел. Тогда он хотел только одного — чтобы его побыстрее нашли и вытащили.

Я помню, что все время я громко молился. Когда молился, то не чувствовал боли, а когда переставал, он возвращался, — говорит Назар.

В темноте он нашел две бутылки воды, которыми поливал на себя, чтобы не терять сознания. Но под утро отчаялся, что его быстро выкопают, потому что спасатели объяснили, что завалы нужно разбирать осторожно.

Только через 19 часов мужчину вытащили из-под завалов, но ноги он уже не чувствовал.

— Я бы никому не желал такого пережить, но это невероятное ощущение, когда ты видишь первые лучи света после того, как себя мысленно похоронил, — говорит он.

Об ампутации узнал перед самой операцией

Затем Назара сразу отвезли в больницу. Муж уже оттуда перезвонил жене и рассказал, что произошло. Женщина хотела приехать к нему, однако он запретил, объяснив, что его переведут во Львов, где они встретятся.

После того как его вытащили, он не мог стоять на ногах, но тогда еще не понимал, что конечности придется ампутировать. Во Львове в госпитале мужчина неделю пролежал в реанимации, и никто из медиков не обмолвился об ампутации.

Уже перед операцией ко мне подошел хирург и сказал, что ноги надо отрезать. На что я ответил — нужно, так режьте, — вспоминает Назар.

Жена Наталья вспоминает, что была шокирована этой информацией, не могла себе найти место, но потом начала молиться и успокоилась, потому что знала, что он жив:

— Я всю ночь молилась на веревке и так уснула. Проснулась от нового звонка, уже от Назара. У него такой был хриплый, слабый голос. Я спросила, как он, не болят ли ноги, а он ответил мне, что не болят, потому что их нет, — говорит женщина.

Муж перенес семь операций. После хирургических вмешательств долго находился в реанимации, потому что были осложнения с почками.

Наталья старалась не плакать по телефону, чтобы Назар не слышал. Перед дочерью тоже не показывала свои эмоции, а выплакалась уже на работе, где ее коллеги успокоили и поговорили.

— Я к нему уже приехала во Львов и была очень рада его видеть. Еще больше обрадовалась, когда он мог уже приехать домой. У нас однокомнатная квартира, и я пыталась облегчить наш обиход. Все вещи, которые мужчине нужно было самому достать, я поставила ниже — тарелки, чашки, одежду. В ванной поставила ниже зеркало, чтобы он мог сам побриться, причесаться, — рассказывает жена.

Про свое протезирование и жизнь после ранения

Через полгода после ряда операций Назар был отправлен в Нидерланды. На средства страны ему поставили там хорошие дорогие протезы. Сначала долго привыкал к своему новому положению. Но не скрывает то, что у него протезы и нормально относится, когда люди смотрят или дети показывают на его ноги.

— Дети на улице иногда бегут такие смешные и кричат: мама, мама, смотри у дяди железные ноги. У меня всегда это вызывает улыбку. Им интересно, для них я как робокоп, — шутит военнослужащий.

Из всей семьи самое легкое протезирование восприняла 6-летняя дочь Виктория:

Я ей говорил, что поставят мне железные ноги, буду ходить, а дочь в ответ — наконец-то у тебя не будут мерзнуть ноги зимой.

Назар шутит: наконец-то за столько лет врачам удалось вылечить его от хронической боли в коленях.

— Я не стыжусь этого. Я даже штаны не одеваю, а стараюсь ходить в шортах. Мне просто так удобнее, потому что штаны тяжело одевать и порой нужно поправить протезы. Чтобы это сделать, штаны надо сбросить, а так в шортах быстро поправил и все, — говорит мужчина.

К сожалению, жертвами обстрелов становятся не только военные, но и гражданские. Мы рассказывали о шестилетней Саше Паскаль, которая, несмотря на протезирование, продолжает заниматься гимнастикой.

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