Війна в Україні

Коли молився, то не відчував болю. Історія військового, що втратив обидві ноги у Часовому Яру

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 04 Травня 2024, 20:00
назар вікторовський
Фото: Pexels

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