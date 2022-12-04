Защити себя от кибермошенничества — как безопасно подключиться к открытой сети Интернет

При отсутствии электроэнергии дома и в офисе украинцы выходят на улицу в поисках интернета. В заведениях питания и Пунктах несокрушимости можно найти публичные Wi-Fi точки.

Однако следует помнить, что открытые сети могут быть опасными для конфиденциальных данных. Поэтому при подключении к ним следует дополнительно защищать свои гаджеты.

Эксперт по кибербезопасности Виталий Якушев рассказал журналисту издания Факты ICTV. Life Николаю Олефиренко, как безопасно пользоваться публичными точками Wi-Fi.

Сейчас также смотрят

Как безопасно подключиться к открытой сети

Используя публичные точки раздачи Wi-Fi следует всегда шифровать канал передачи информации. Например, можно установить VPN, а также защищенное соединение в браузере или мобильном приложении (HTTPS/SSL).

Однако следует критически относиться к бесплатным VPN-сервисам. Ведь их владельцы могут иметь доступ к истории переходов на сайты, перехватывать незащищенный интернет-трафик и продавать твою информацию.

Если ты не уверен(-а) в VPN-сервере, то можно установить и использовать собственный — на частном виртуальном сервере за пределами Украины. В некоторых случаях украинцам это можно сделать бесплатно.

Читать по теме Будем с теплом и светом — что такое Пункты несокрушимости и как будут работать Рассказываем о работе Пунктов несокрушимости и где их найти.

Можно также соединяться по https. Тогда возле ссылки должна быть метка https в браузере. Например, зеленый щит, замочек или надпись “https/secure/”.

Особенно обращай внимание на эти символы на сайтах, куда вводишь свои личные данные — пароли, информацию о банковских картах и т.д.

Если же сайт ненадежен, то тебе придет уведомление браузера или операционной системы о проблемах с сертификатом.

Кроме того, на защиту гаджетов от кибермошенничества влияет возраст и актуальность устройства. К примеру, если ты регулярно обновляешь операционную систему, то получить удаленный доступ к твоему смартфону или ноутбуку будет крайне трудно.

При отключении электроэнергии не всегда есть возможность поехать в коворкинг или кафе. В таком случае читай, как подключить интернет без света.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.