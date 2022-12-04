Захисти себе від кібершахрайства — як безпечно під’єднатись до відкритої мережі Інтернет

За відсутності електроенергії вдома та в офісі українці виходять на вулицю в пошуках інтернету. У закладах харчування та Пунктах незламності можна знайти публічні Wi-Fi точки.

Однак варто пам’ятати, що відкриті мережі можуть бути небезпечними для конфіденційних даних. Тому за підключення до них варто додатково захищати свої гаджети.

Експерт із кібербезпеки Віталій Якушев розповів журналісту видання Факти ICTV. Life Миколі Олефіренку, як безпечно користуватись публічними точками Wi-Fi.

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Використовуючи публічні точки роздачі Wi-Fi варто завжди шифрувати канал передачі інформації. Наприклад, можна встановити собі VPN або захищене з’єднання в браузері чи мобільному додатку (HTTPS/SSL).

Однак варто критично ставитись до безкоштовних VPN-сервісів. Адже їхні власники можуть мати доступ до твоєї історії переходів на сайти, перехоплювати незахищений інтернет-трафік та продавати твою інформацію.

Якщо ж ти не впевнений(-а) у VPN-сервері, то можна встановити та використовувати власний — на приватному віртуальному сервері за межами України. У деяких випадках українцям можна зробити це безкоштовно.

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Можна також з’єднуватись через https. Тоді біля посилання має бути мітка https у браузері. Наприклад, зелений щит, замочок чи напис “https/secure/”.

Особливо звертай увагу на ці символи на сайтах, куди вводиш свої особисті дані — паролі, інформацію про банківські картки тощо.

Якщо ж сайт ненадійний, то тобі прийде сповіщення браузера або операційної системи про проблеми з сертифікатом.

Окрім того, на захист гаджетів від кібершахрайства впливає також вік та актуальність пристрою. Наприклад, якщо ти регулярно оновлюєш операційну систему, то отримати віддалений доступ до твого смартфона чи ноутбуку буде вкрай важко.

Під час вимкнення електроенергії не завжди є можливість поїхати працювати у коворкінг чи кафе. У такому разі читай, як підключити інтернет без світла.

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