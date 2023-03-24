Война в Украине

Обезопась себя и узнай заранее, как не попасть в российский плен: советы от бывшего пленника

Диана Просяник, практикант сайта 24 марта 2023, 07:00
Как не попасть в плен: советы
Фото: Unsplash

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