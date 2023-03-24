Обезопась себя и узнай заранее, как не попасть в российский плен: советы от бывшего пленника

За 13 месяцев полномасштабного вторжения враг не меняет свою тактику агрессивного террора и не жалеет абсолютно никого. Сейчас под оккупацией находятся тысячи квадратных километров украинской земли.

На этих территориях россияне делают что угодно, в том числе и берут людей в плен.

О том, как не попасть в плен, рассказал стрелок-гранатометчик 241-й отдельной бригады ТрО ВСУ и журналист Евгений Шибалов.

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Евгений провел в российском плену семь месяцев и один день. На Новый год мужчину обменяли, и он вернулся домой.

Находясь в тюрьмах, он вместе с другими пленными обменивались историями того, как попали туда. Мужчина говорит: каждая история уникальна и полна драматических поворотов судьбы.

Однако в исповедях собратьев есть и много общего. Обстоятельства, при которых солдаты оказываются в заключении, типичные и повторяющиеся.

Тогда Евгений начал размышлять над тем, что можно делать, чтобы избежать плена.

Как не попасть в плен: советы

Знай местность

Из-за незнания местности при попытке самостоятельно выйти из окружения или организованно отойти попадают в плен отдельные солдаты, группы и даже целые подразделения.

Евгений рассказывает, что командиры часто скрывают место назначения от солдат или объявляют эту информацию уже в дороге, когда у всех выключены телефоны.

Я понимаю, что таким образом наши командиры пытаются сохранить тайну во время движения подразделений. Поэтому вряд ли эту процедуру изменят.

Мужчина советует немного ее изменить. За два дня до выезда можно отпустить военнослужащих домой, после чего собрать на базе, приказать выключить телефоны и изучать карту местности, чтобы каждый солдат мог ориентироваться в месте, где находится, и какие населенные пункты и дороги рядом.

Если потерял связь — отходи

Евгений Шибалов рассказывает об этом совете на собственном примере. Офицер подразделения, к которому они были прикомандированы, отдал приказ на сбор всех раций. Их нужно было перенастроить. В этот момент начался штурм.

Было решено отправить сержанта на все позиции, чтобы он сообщил о приказе на отход. Он обошел часть позиций и исчез. Судьба его до сих пор неизвестна.

Получилась ситуация, когда часть войск отошла, а другая, в которой находился Евгений, продолжала удерживать позицию и оказалась в полном окружении.

Поэтому мужчина предлагает установить правило: потерял связь — самостоятельный отход от позиций на точку сбора.

Поскольку сейчас никакого протокола действий на случай потери связи до солдат не доводят.

Делай разведку на новых позициях

Часто командиры сознательно или нет дезинформируют солдат, говоря, что они находятся на второй – третьей линии обороны. Но на самом деле находятся на нуле.

Возможно, это происходит из-за быстрой смены информации. Пока данные доходят до передовой, они успевают устареть.

Поэтому Евгений советует изучать все самостоятельно и делать дополнительную разведку, чтобы не попасть в неприятности.

Регулярно происходит ситуация, когда командир получает приказ занять позиции и отправляет бойцов в указанное место без предварительной разведки.

Чтобы такого не было, военный советует сначала отправлять в разведку дрон или наземную разведку. В худшем случае это приведет к потере дрона или двух – трех человек. А иначе можно потерять всех.

Что делать, если задача идет не по плану

Например, подразделение получает типичную для пехоты задачу — занять позиции, прочно их удерживать и стойко оборонять.

Но сразу надо проговорить условия, при которых выполнение задачи прекращается и осуществляется отход.

Евгений советует прерывать боевые задачи по следующим причинам:

Потеря связи.

Атака средствами, для которых нет адекватного противодействия.

Мужчина отмечает, что этот список можно менять и редактировать, но главное: при отдаче приказа нужно сразу проговаривать и условия прекращения ее выполнения.

Это поможет солдатам не действовать инстинктивно и продолжать придерживаться протоколов при любых непредвиденных обстоятельствах.

Но даже соблюдение этих рекомендаций не обезопасит полностью от плена. Поэтому советуем прочитать, как надо вести себя в плену.

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