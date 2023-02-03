Жертва никогда не бывает виновата! Как уберечь себя от изнасилования — советы для подростков

На днях сеть всколыхнули возмутительные видео и кадры молодых людей, совершавших насилие над девушками. Также известно о наличии наркотических веществ на “вечеринке”. Сегодня Вікна рассказывают, как не стать жертвой изнасилования.

Советами для подростков и взрослых делятся авторы Кортни Макавинта и Андреа Вандер Плюм в книге Уважение: как поступать, когда посягают на твои личные границы от издательства Виват.

Как не стать жертвой изнасилования — советы для подростков и взрослых

Изнасилование — одно из самых страшных преступлений, которые человек может совершить над человеком. Это нарушение прав, болезненный и травматический опыт, часто оставляющий след на всю жизнь.

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Люди, пережившие насилие, избегают разговоров о нем, не желая снова травмироваться пережитыми событиями. Важно помнить: жертва никогда не бывает виновной в том, что с ней произошло, всегда виноват тот, кто совершил насилие.

Изнасилование может произойти с человеком в любом возрасте. Жертвой могут быть мужчины, женщины, пожилые люди и даже дети. Особенно когда в стране война и украинцы уже знают, с кем приходится воевать.

Чрезвычайно болезненные новости были в медиапространстве в марте – мае, когда российские военные совершали насилие над людьми независимо от возраста, пола и т. д. Поэтому необходимо знать, как не стать жертвой изнасилования и что может помочь в этом случае.

Сексуальное насилие: статистика

Согласно книге, насилие бывает физическим, сексуальным и/или эмоциональным. Твой обидчик может быть твоим знакомым, например, членом семьи, другом, это может быть твой парень или девушка.

Большинство случаев насилия являются бытовыми, они происходят между людьми, которые живут под одной крышей и являются родственниками или находятся в близких отношениях или встречаются. Но обидеть тебя может незнакомый человек или тот, с которым ты только что познакомился(-лась).

Несмотря на все попытки покончить с насилием и жестокостью, преимущественно именно девушки и молодые женщины до сих пор страдают от них: согласно статистике, каждая третья женщина во всем мире испытала эмоциональное, физическое или сексуальное насилие.

Согласно исследованиям, у людей, переживших насилие, повышается риск развития депрессии, вероятность суицида. Они часто имеют проблемы с психикой, расстройства пищевого поведения. У девушек может быть нежелательная беременность, они могут злоупотреблять алкоголем или наркотиками, а также могут быть инфицированы заболеваниями, передающимися половым путём.

Девушки, подвергшиеся сексуальному или физическому насилию, вдвое чаще своих сверстников прибегают к рискованному сексуальному поведению, — говорится в книге Уважение: как поступать, когда посягают на твои личные границы.

Что нужно знать о сексуальном насилии

Тебе нужно знать о сексуальном насилии больше, чтобы избегать его проявлений и обращать внимание на “негативные звоночки”. Так ты сможешь обезопасить себя и своих родных.

Жертва никогда не бывает виновата.

Подвергшиеся насилию считают, что это их личная проблема. Часто они боятся мести обидчика и того, что их самих обвинят в том, что они нарушили какое-то правило (например, слишком поздно были на улице или употребляли алкоголь на вечеринке). Однако только насильник полностью отвечает за свои действия и ту боль, которую он причинил.

Насилие может быть и в романтических отношениях.

Насилие часто происходит между людьми, которых связывают романтические отношения. Страдающие от насилия в отношениях часто переживают, что никто их не защитит. Чем бы ни было вызвано стремление жертвы оставаться вместе с насильником — все равно именно обидчик должен отвечать за насилие.

Есть сигналы, которые могут предупредить о насилии.

Иногда в отношениях с обидчиком могут случаться “красные флажки”, предупреждающие сигналы, свидетельствующие, что человек склонен к насилию или о том, что эмоциональное насилие впоследствии перейдет в физическое или сексуальное.

Такое абъюзивное поведение может выражаться в том, что человек пытается контролировать или ограничивает независимость, ревнует сверх меры, следит, оправдывает нападения ярости тем, что заботится, вербально оскорбляет, пытается физически ограничивать, взрывается гневом или угрожает.

Звоночком может стать и то, что человек оскорблял своих бывших партнеров и демонстрирует пренебрежение к другим людям, — говорят авторы книги Кортни Макавинта и Андреа Вандер Плюм.

Что делать, если над тобой совершили сексуальное насилие

Если ты столкнулся(-лась) с насильником, старайся заботиться о своей безопасности. Попробуй защититься или убежать от него. Как только окажешься в безопасном месте, позаботься о себе, даже если тебе кажется, будто что-то произошло, и ты не можешь полностью вспомнить события. Вот несколько советов от авторов вышеупомянутой книги.

Если хочешь сообщить об изнасиловании, не принимай душ, не переодевайся, не пытайся привести себя в порядок (это поможет сохранить доказательства нападения). Обратись в полицию, правозащитные организации и сообщи о преступлении. Расскажи обо всем человеку, которому доверяешь, или тому, кто может поехать с тобой к врачу, лучше в скорую помощь. Требуй, чтобы тебя обследовали на наличие признаков изнасилования. Это поможет собрать показания, если ты решил(-а) подавать на насильника иск (напомни врачу о праве на анонимность). Если ты подозреваешь, что перед нападением тебе подсыпали снотворное или наркотические вещества, тебе следует провести анализ на наличие наркотических веществ в организме. Если ты боишься рассказывать о случившемся своим близким, обратись на горячую линию. После нападения обсуди свое эмоциональное состояние с кем-то — с врачом, психологом, психиатром.

Книги, которые подготовят детей к тому, что случается в мире

Книга Уважение: как поступать, когда посягают на твои собственные границы, К. Макавинта, А.В. Плюм — это советник для подростков о непростых ситуациях, которые могут возникнуть в жизни. Авторы рассказывают, как поступать в случае насилия или изнасилования.

Если ты беспокоишься о состоянии своего ребенка или хочешь подготовить его к тому, что случается с людьми в мире, ты можешь приобрести эту книгу. Так ребенку и родителям будет проще объяснять, что может произойти с каждым из нас, что делать в таких ситуациях и другие знания.

Ранее мы рассказывали, что делать во время и после изнасилования.

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