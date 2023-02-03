Жертва ніколи не буває винною! Як уберегтися від зґвалтування — порадник для підлітків

Днями мережу сколихнули обурливі відео та кадри молодих людей, які чинили насильство над дівчатами. Також відомо про наявність наркотичних речовин на “вечірці”. Сьогодні Вікна розповідають, як не стати жертвою зґвалтування.

Порадами для підлітків та дорослих діляться автори Кортні Макавінта та Андреа Вандер Плюм у книзі Повага: як діяти, коли зазіхають на твої власні кордони від видавництва Віват.

Як не стати жертвою зґвалтування — поради для підлітків та дорослих

Зґвалтування — один із найстрашніших злочинів, який людина може вчинити над людиною. Це порушення прав, болючий та травматичний досвід, який часто залишає слід на все життя.

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Люди, які пережили насильство, уникають розмов про нього, не бажаючи знову травмуватися пережитими подіями. Важливо пам’ятати: жертва ніколи не буває винною в тому, що з нею сталося, завжди винен той, хто вчинив насильство.

Зґвалтування може статися з людиною в будь-якому віці. Жертвою можуть бути чоловіки, жінки, літні люди і навіть діти. Надто коли в країні війна і українці вже знають, із ким доводиться воювати.

Надзвичайно болісні новини були в медіапросторі в березні – травні, коли російські військові чинили насильство над людьми незалежно від віку, статі тощо. Тому необхідно знати, як не стати жертвою зґвалтування та що може допомогти в такому випадку.

Сексуальне насильство: статистика

За книгою, насильство буває фізичним, сексуальним та/або емоційним. Твій кривдник може бути твоїм знайомим, наприклад, членом родини, другом, це може бути твій хлопець або дівчина.

Більшість випадків насильства є побутовими, вони відбуваються між людьми, які мешкають під одним дахом і є родичами або перебувають у близьких стосунках чи зустрічаються. Але скривдити тебе також може незнайома людина чи та, з якою ти щойно познайомився(-лась).

Попри всі намагання покласти край насильству й жорстокості, переважно саме дівчата й молоді жінки і досі потерпають від них: згідно зі статистикою, кожна третя жінка у всьому світі зазнала емоційного, фізичного чи сексуального насильства.

Згідно з дослідженнями, у людей, які пережили насильство, підвищується ризик розвитку депресії, вірогідність суїциду. Вони часто мають проблеми із психікою, розлади харчової поведінки. Дівчата мають небажану вагітність, зловживають алкоголем чи наркотиками, а також можуть бути інфіковані захворюваннями, що передаються статевим шляхом.

Дівчата, які зазнали сексуального чи фізичного насильства, вдвічі частіше за своїх однолітків удаються до ризикованої сексуальної поведінки, — сказано у книзі Повага: як діяти, коли зазіхають на твої власні кордони.

Що потрібно знати про сексуальне насильство

Ти маєш знати про сексуальне насильство більше, щоб уникати його проявів та звертати увагу на “негативні дзвіночки”. Так ти зможеш убезпечити себе та своїх рідних.

Жертва ніколи не буває винною.

Ті, хто зазнав насильства, вважають, що це їхня приватна проблема. Часто вони бояться помсти кривдника і того, що їх самих звинуватять у тому, що вони порушили якесь правило (наприклад, надто пізно затрималися надворі чи споживали алкоголь на вечірці). Однак лише насильник цілком відповідає за свої дії і той біль, якого він завдав.

Насильство може бути і в романтичних стосунках.

Насильство часто трапляється між людьми, яких пов’язують романтичні стосунки. Ті, хто страждає від насильства в стосунках, часто переймаються, що ніхто їх не захистить. Хай чим спричинене прагнення жертви залишатися разом із насильником — однаково саме кривдник має відповідати за насильство.

Існують сигнали, що можуть попередити про насильство.

Інколи у стосунках із кривдником можуть трапитися “червоні прапорці”, попереджувальні сигнали, які свідчать про те, що людина схильна до насильства, чи про те, що емоційне насильство згодом перейде у фізичне чи сексуальне.

Така аб’юзивна поведінка може виражатися в тому, що людина намагається контролювати чи обмежує незалежність, ревнує понад міру, стежить, виправдовує напади люті тим, що дбає, вербально ображає, намагається фізично обмежувати, вибухає гнівом або погрожує.

Дзвіночком може стати і те, що людина ображала своїх колишніх партнерів та демонструє зневагу до інших людей, — кажуть автори книги Кортні Макавінта та Андреа Вандер Плюм.

Що робити, якщо над тобою вчинили сексуальне насильство

Якщо ти зіткнувся(-лась) із ґвалтівником, намагайся дбати про свою безпеку. Спробуй захиститися або втекти від нього. Щойно опинишся в безпечному місці, подбай про себе, навіть якщо тобі здається, ніби щось сталося, і ти не можеш повністю пригадати події. Ось кілька порад від авторів вищезгаданої книги.

Якщо хочеш повідомити про зґвалтування, не приймай душ, не перевдягайся, не намагайся привести себе до ладу (це допоможе зберегти докази нападу). Звернися до поліції, правозахисних організацій та повідом про злочин. Розкажи про все людині, якій довіряєш, чи тому, хто може поїхати з тобою до лікаря, краще до швидкої допомоги. Вимагай, щоб тебе обстежили на наявність ознак зґвалтування. Це допоможе зібрати свідчення, якщо ти вирішив(-ла) подавати на ґвалтівника позов (нагадай лікареві про право на анонімність). Якщо ти підозрюєш, що перед нападом тобі підсипали снодійне чи наркотичні речовини, тобі мають провести аналіз на наявність наркотичних речовин в організмі. Якщо ти боїшся розповідати про те, що сталося, своїм знайомим, звернися на гарячу лінію. Після нападу обговори свій емоційний стан із кимось — з лікарем, психологом, психіатром.

Книги, які підготують дітей до того, що стається у світі

Книга Повага: як діяти, коли зазіхають на твої власні кордони, К. Макавінта, А.В. Плюм — це порадник для підлітків про непрості ситуації, які можуть виникнути в житті. Авторки розповідають, як діяти у разі насильства або зґвалтування.

Якщо ти хвилюєшся за стан своєї дитини або хочеш підготувати її до того, що стається з людьми у світі, ти можеш придбати цю книгу. Так дитині та батькам буде простіше пояснювати, що може статися з кожним із нас, що робити в таких ситуаціях та інші знання.

Раніше ми розповідали, що робити під час та після зґвалтування.

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