Дрова бесплатно для жителей прифронтовых территорий — как получить

С 31 октября жители прифронтовых территорий смогут получить дрова от государства для отопления. Как получить дрова бесплатно — смотри в нашем материале.

Как получить дрова бесплатно от государства — инструкция

Жители прифронтовых территорий могут подать заявку на получение бесплатных дров для отопления. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей доставят дрова к дому.

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Кто может получить дрова бесплатно

Чтобы получить дрова, нужно заполнить заявку в органы местной власти. Получить дрова для отопления дома могут:

Одинокие люди преклонного возраста.

Тяжелобольные.

Лица с инвалидностью первой и второй группы.

Многодетные семьи.

Одинокие опекуны детей.

Беременные женщины, имеющие детей в возрасте до двух лет.

Те, кто не пользовался субсидией на начало отопительного периода (на возмещение расходов на ЖКХ, сжиженного газа, твердого и жидкого бытового топлива).

Как подать заявку на получение дров для отопления

К заявлению следует добавить перечень документов:

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Для иностранцев и лиц без гражданства документ, подтверждающий такой статус. Для представителей документ, подтверждающий законность представителя. Регистрационный номер учетной карты налогоплательщика. Документ, подтверждающий социальный статус (при наличии). Другие документы, подтверждающие принадлежность к домохозяйству.

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