Дрова бесплатно для жителей прифронтовых территорий — как получить

С 31 октября жители прифронтовых территорий смогут получить дрова от государства для отопления. Как получить дрова бесплатно — смотри в нашем материале.
Жители прифронтовых территорий могут подать заявку на получение бесплатных дров для отопления. Об этом сообщает Минреинтеграции.
Жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей доставят дрова к дому.
Чтобы получить дрова, нужно заполнить заявку в органы местной власти. Получить дрова для отопления дома могут:
К заявлению следует добавить перечень документов:
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