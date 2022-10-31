Дрова безкоштовно для мешканців прифронтових територій — як отримати

З 31 жовтня мешканці прифронтових територій зможуть отримати дрова від держави для опалення. Як отримати дрова безкоштовно — дивись у нашому матеріалі.

Як отримати дрова безкоштовно від держави — інструкція

Мешканці прифронтових територій можуть подати заявку на отримання безкоштовних дров для опалення. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Мешканцям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської областей доставлять дрова до дому.

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Хто може отримати дрова безкоштовно

Щоб отримати дрова, потрібно заповнити заявку до органів місцевої влади. Отримати дрова для опалення оселі можуть:

Самотні люди похилого віку.

Важкохворі.

Особи з інвалідністю першої та другої групи.

Багатодітні родини.

Самотні опікуни дітей.

Вагітні жінки, що мають дітей до двох років.

Ті, хто не користувався субсидією на час початку опалювального періоду (на відшкодування витрат на ЖКГ, скрапленого газу, твердого та рідкого побутового палива).

Як подати заяву на отримання дров для опалення

До заяви потрібно додати перелік документів:

Паспорт або інший документ, який посвідчує особу. Для іноземців та осіб без громадянства документ, що підтверджує такий статус. Для представників документ, що підтверджує законність представника. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Документ, що підтверджує соціальний статус (за наявності). Інші документи, що підтверджують належність до домогосподарства.

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