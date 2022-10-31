Економія

Дрова безкоштовно для мешканців прифронтових територій — як отримати

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 31 Жовтня 2022, 23:00
Як отримати дрова безкоштовно від держави — інструкція
Фото: Pexels

Більше новин
Тіна Кароль
Відмова від всього російського — крок до перемоги України: Тіна Кароль про свої російськомовні пісні
простатит
Турбує простатит? Причини, симптоми, діагностика та лікування
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Макрофінансова допомога від ЄС
Макрофінансова допомога від ЄС: як європейці підтримують економіку України
Дивитись більше

Матеріали по темі

Тіна Кароль
Відмова від всього російського — крок до перемоги України: Тіна Кароль про свої російськомовні пісні
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі
Макрофінансова допомога від ЄС
Макрофінансова допомога від ЄС: як європейці підтримують економіку України
Як допомогти людині без свідомості
Бачиш, як хтось втрачає свідомість? Розкажемо, що треба робити

Відео
0:05:00
Макрофінансова допомога від ЄС

Макрофінансова допомога від ЄС: як європейці підтримують економіку України
0:04:36
Реорганізація Довженко-центру: чи будуть ліквідовані унікальні архіви
Ліквідують унікальні архіви? Що має на меті Держкіно та в чому конфлікт з Довженко-центром
0:04:56
Велика Олександрівка
Довелося народжувати у підвалі під обстрілами: жахи окупації Великої Олександрівки
Вибухи у Львові сьогодні
(Не)тривіальний понеділок: вибухи у Львівській, Харківській, Вінницькій та інших областях
0:03:04
Як переселенці з Миколаєва відкрили власне кафе в Одесі
Врятувались з-під обстрілів та відновили бізнес — як сміливі миколаївці облаштувались в Одесі
вибухи у Києві сьогодні
Вибухи у Києві сьогодні — подробиці про ранкову атаку
0:02:36
Бахмут
У нас взагалі немає що їсти — як живуть місцеві у Бахмуті без крамниць, світла та води
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 31 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:41
Історія артилериста на псевдо Тайфун
Росіяни знищили рідну хату, тепер лише помста! Історія артилериста на псевдо Тайфун
0:02:25
Трагедія в Сеулі
Загинула 151 людина! У Південній Кореї сталася смертельна тиснява під час святкування Гелловіну
Більше відео
Дрова безкоштовно для мешканців прифронтових територій — як отримати
Читати далі
Курс долара: чого очікувати у наступні кілька місяців і як вберегти свої гроші?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь