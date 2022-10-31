Дрова безкоштовно для мешканців прифронтових територій — як отримати

З 31 жовтня мешканці прифронтових територій зможуть отримати дрова від держави для опалення. Як отримати дрова безкоштовно — дивись у нашому матеріалі.
Мешканці прифронтових територій можуть подати заявку на отримання безкоштовних дров для опалення. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Мешканцям Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Чернігівської областей доставлять дрова до дому.
Щоб отримати дрова, потрібно заповнити заявку до органів місцевої влади. Отримати дрова для опалення оселі можуть:
До заяви потрібно додати перелік документів:
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