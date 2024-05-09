Когда в атмосфере коллектива напряжение. Как преодолеть конфликты на работе и почему они возникают

Конфликты на рабочем месте могут казаться веселыми только в фильмах. В реальной жизни они наоборот приносят стресс и снижают производительность, создавая постоянное напряжение в коллективе. В такие моменты люди стремятся как можно быстрее разрешить конфликт. Но нередко возникает вопрос — как это сделать? В Telegram-канале Психологічна підтримка рассказали, почему происходят конфликты на работе и как их преодолеть.

Почему возникают конфликты на работе

В основном, конфликты на работе возникают по трем основным причинам.

Оценивание. Часто мы делаем преждевременные выводы о коллегах или их работе, что приводит к излишней критике и эмоциональному напряжению. Отказ от ответственности. Не все готовы признавать свою роль в возникновении проблем. Как следствие, это может привести к отрицанию фактов или ответственности. Различные ценности и приоритеты. Из-за расхождения во мнениях и действиях, могут происходить конфликты.

В такие моменты важно контролировать свои эмоции и реакцию. Переведи мышление из режима проблемы в режим решения. Это может помочь тебе эффективнее управлять своими эмоциями и четче понимать, что делать дальше.

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Как преодолеть конфликты на работе

Для того, чтобы преодолеть рабочие конфликты, нужно придерживаться нескольких советов.

Определи свои потребности. Подумай, чего тебе не хватает в конфликтной ситуации, почему это важно, и какие преимущества может принести удовлетворение этих потребностей. Подумай, может стоит иногда уступить, ведь стремление всегда оставаться правым (-ой) может вести в тупик.

Используй “я” в своих высказываниях. Готовься к диалогу. При этом тренируйся обсуждать проблему с собственной стороны, избегая обвинений.

Понимание потребностей коллеги. Во время разговора попробуй сосредоточиться на том, что говорит оппонент и почему это важно для него, прежде чем высказывать собственные мысли.

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Найди общие точки опоры. Определи, в каких вопросах вы достигаете согласия или же общие цели, которые могут помочь вам с коллегой построить конструктивный диалог.

Перефразируй слова коллеги. Повтори, что ты услышал (-ла), своими словами, чтобы убедиться в правильном понимании сказанного.

Подчеркивание ценности взаимоотношений. Напоминайте о важности поддержания позитивных отношений даже в период конфликтов.

Обсудите варианты решения. Сотрудничай с коллегой, чтобы найти компромисс, который удовлетворит вас обоих.

Делайте перерывы при эмоциональном напряжении. Это поможет успокоиться и эффективнее продолжить диалог.

Привлеки посредника. Если решить конфликт самостоятельно не удается, можно обратиться к нейтральному лицу. Это может быть руководитель, HR-менеджер или психолог.

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