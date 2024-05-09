Когда в атмосфере коллектива напряжение. Как преодолеть конфликты на работе и почему они возникают

Конфликты на рабочем месте могут казаться веселыми только в фильмах. В реальной жизни они наоборот приносят стресс и снижают производительность, создавая постоянное напряжение в коллективе. В такие моменты люди стремятся как можно быстрее разрешить конфликт. Но нередко возникает вопрос — как это сделать? В Telegram-канале Психологічна підтримка рассказали, почему происходят конфликты на работе и как их преодолеть.
В основном, конфликты на работе возникают по трем основным причинам.
В такие моменты важно контролировать свои эмоции и реакцию. Переведи мышление из режима проблемы в режим решения. Это может помочь тебе эффективнее управлять своими эмоциями и четче понимать, что делать дальше.
Для того, чтобы преодолеть рабочие конфликты, нужно придерживаться нескольких советов.
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