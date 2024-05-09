Коли в атмосфері колективу напруга. Як подолати конфлікти на роботі та чому вони виникають

Конфлікти на робочому місці можуть здаватися веселими лише у фільмах. У реальному житті вони навпаки приносять стрес та знижують продуктивність, створюючи постійне напруження у колективі. В такі моменти люди прагнуть якомога швидше вирішити конфлікт. Але нерідко постає питання — як це зробити? У Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіли, чому відбуваються конфлікти на роботі та як їх подолати.

Чому виникають конфлікти на роботі

Здебільшого, конфлікти на роботі виникають з трьох основних причин.

Оцінювання. Часто ми робимо передчасні висновки про колег або їхню роботу, що призводить до зайвої критики та емоційного напруження. Відмова від відповідальності. Не усі готові визнавати свою роль у виникненні проблем. Як наслідок, це може призвести до заперечення фактів або відповідальності. Різні цінності та пріоритети. Це можуть спричинити розбіжності у думках та діях, що призводить до конфліктів.

В такі моменти важливо контролювати свої емоції та реакцію. Переведи мислення з режиму проблеми в режим рішення. Це може допомогти тобі ефективніше керувати своїми емоціями та чіткіше розуміти, що робити далі.

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Як подолати конфлікти на роботі

Для того, щоб подолати робочі конфлікти, потрібно дотримуватися декількох порад.

Визнач свої потреби. Поміркуй, чого тобі не вистачає у конфліктній ситуації, чому це важливо, і які переваги може принести задоволення цих потреб. Поміркуй, чи не варто іноді поступитися, адже намагання завжди відстоювати свою правоту може вести у глухий кут.

Використовуй “я” у своїх висловлюваннях. Готуйся до діалогу. При цьому тренуйся обговорювати проблему з власної сторони, уникаючи звинувачень.

Розуміння потреб колеги. Під час розмови спробуй зосередитись на тому, що говорить опонент та чому це важливо для нього, перш ніж висловлювати власні думки.

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Знайди спільні точки опори. Визнач, у яких питаннях ви досягаєте згоди або ж спільні цілі, які можуть допомогти вам з колегою побудувати конструктивний діалог.

Перефразуй слова колеги. Повтори, що ти почув (-ла), своїми словами, щоб переконатися у правильному розумінні сказаного.

Підкреслення цінності взаємин. Нагадуйте про важливість підтримки позитивних відносин навіть у період конфліктів.

Обговоріть варіанти вирішення. Співпрацюй з колегою, щоб знайти компроміс, який задовольнить вас обох.

Робіть перерви при емоційній напрузі. Це допоможе заспокоїтися та ефективніше продовжити діалог.

Залучи посередника. Якщо вирішити конфлікт самостійно не вдається, можна звернутися до нейтральної особи. Це може бути керівник, HR-менеджера чи психолог.

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