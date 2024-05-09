Коли в атмосфері колективу напруга. Як подолати конфлікти на роботі та чому вони виникають

Конфлікти на робочому місці можуть здаватися веселими лише у фільмах. У реальному житті вони навпаки приносять стрес та знижують продуктивність, створюючи постійне напруження у колективі. В такі моменти люди прагнуть якомога швидше вирішити конфлікт. Але нерідко постає питання — як це зробити? У Telegram-каналі Психологічна підтримка розповіли, чому відбуваються конфлікти на роботі та як їх подолати.
Здебільшого, конфлікти на роботі виникають з трьох основних причин.
В такі моменти важливо контролювати свої емоції та реакцію. Переведи мислення з режиму проблеми в режим рішення. Це може допомогти тобі ефективніше керувати своїми емоціями та чіткіше розуміти, що робити далі.
Для того, щоб подолати робочі конфлікти, потрібно дотримуватися декількох порад.
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Раніше ми розповідали, як розрахувати суму відпускних, лікарняного та інших виплат на роботі.
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