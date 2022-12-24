У всех семейные посиделки, а у меня одиночество — как справиться с чувством изоляции на праздники

Последние годы зимние праздники были тревожными для украинцев из-за пандемии коронавируса, а теперь полномасштабной войны.

Люди, которые ждут своих близких с фронта или потеряли родных на войне, могут чувствовать себя особенно одинокими на Рождество и Новый год — традиционно семейные праздники. Нелегко будет и вынужденным переселенцам.

А некоторые могут чувствовать себя изолированно даже в окружении друзей и родственников. Как же справиться с одиночеством и удовлетворить свою потребность в общении? The New York Times попытался разобраться в этом вопросе с психологами.

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Сделай добро для других

Профессор коммуникации в Аризонском университете и автор книги Лекарство против одиночества Кори Флойд замечает, что одиночество привлекает внимание человека внутрь, а отдача — наружу.

Поэтому волонтерство помогает людям бороться со стрессом, симптомами депрессии и чувством социальной изоляции.

Ты сосредотачиваешься на радости и комфорте, которые можешь принести другим, — говорит Флойд.

Можно принять участие как в онлайн-, так и в оффлайн-инициативах разных центров и общественных институтов. Мы писали, как стать волонтером в Украине и что для этого нужно.

Кроме того, можно просто доброжелательно пообщаться со своими соседями и сделать хорошее дело для них. Например, помочь с шоппингом, полить их растения или перекинуться несколькими словами. Это очень легко, но эффективно.

Займись творчеством Профессор психологии и нейронауки в Университете Бригама Янга Джулианна Холт-Ланстад отмечает, что научные исследования связывают творческое самовыражение со снижением уровня одиночества. Например, недавнее исследование показало, что во время пандемии люди чувствовали себя менее одинокими, когда занимались творчеством даже наедине. Творчество может быть разным: рисование;

мастерство;

игра на музыкальных инструментах;

пение;

сочинение стихов;

вышивка;

дизайн и т.д. Даже если ты не хочешь самостоятельно заниматься творчеством, возможно, тебе понравится побыть в компании людей, которые это делают. Почему бы не купить билеты на концерт или спектакль? Это будет еще и хорошей мотивацией выйти из дома и социализироваться.

Оставь нездоровую фантазию

Часто в фильмах и рекламе можно увидеть нескончаемую праздничную магию и глубокие, значимые встречи с близкими людьми. Конечно, так бывает не всегда, поэтому вызывает чувство разочарования от реальности.

Однако следует изменить свой фокус внимания и сосредоточиться на позитиве, а не на негативе. Например, если за столом собралась семья, то думай о тех, кто здесь и сейчас с тобой, а не о тех, кого нет рядом.

Если ты вдали от дома и скучаешь по семейным традициям, выпиши на бумагу, а что тебе еще доставляет радость зимой. Попробуй самостоятельно порадовать себя.

Холт-Ланстад считает, что благодарность также может служить мощным противоядием от одиночества. Так ты можешь сосредоточиться на том, что есть, а не на том, чего не хватает. Подумай, за что ты чувствуешь благодарность, или скажи важным людям, как сильно ты их ценишь.

Преврати одиночество в нечто положительное

Не стоит бояться времени, проведенного в одиночестве. Попробуй превратить этот опыт в нечто положительное. Для этого сделай для себя то, что никогда бы не делал(-а) в присутствии других.

К примеру, погуляй в парке с наушниками, слушая любимые песни. Или сделай теплый чай и весь вечер проведи с любимой книгой. Или испеки любимый десерт и съешь его самостоятельно.

Вариантов может быть куча. Наслаждайся одиночеством, а не воспринимай это как наказание.

Не стыдись своих чувств

Часто люди думают, что они единственные во всем мире чувствуют себя так одиноко. Это чувство усиливается во время семейных праздников. Однако это совсем не так.

Многие люди вокруг тоже одиноки и так или иначе страдают от этого. Поэтому не стоит себя ругать за свои чувства и стараться отрицать их.

На праздники мы часто ностальгируем и вспоминаем тех, кто умер или с кем мы больше не общаемся. Так позволь себе прожить тоску, потерю и даже одиночество, а не стесняйся их.

Некоторые пытаются справиться со стрессом с помощью еды. Однако действительно ли это может помочь? Читай, почему люди заедают проблемы и стоит ли так поступать.

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