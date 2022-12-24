Психология

У всех семейные посиделки, а у меня одиночество — как справиться с чувством изоляции на праздники

Елена Яковлева, редактор сайта 24 декабря 2022, 09:00
Як впоратись з відчуттям самотності на свята - поради психологів
Фото: Pexels

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