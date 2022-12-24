У всіх родинні посиденьки, а в мене самотність — як впоратися з почуттям ізольованості на свята

Останні роки зимові свята були тривожними для українців через пандемію коронавірусу, а тепер — повномасштабну війну.

Люди, які чекають своїх близьких з фронту або втратили рідних на війні, можуть почуватись особливо самотніми на Різдво та Новий рік — традиційно сімейні свята. Нелегко буде і вимушеним переселенцям.

А дехто може почуватись ізольовано навіть в оточенні друзів та родичів. То як же впоратись із самотністю та задовольнити свою потребу в спілкуванні? The New York Times спробував розібратись у цьому питанні з психологами.

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Зроби добро для інших

Професор комунікації в Університеті Арізони та автор книги Ліки проти самотності Корі Флойд зауважує, що самотність привертає увагу людини всередину, а віддача — назовні.

Тому волонтерство допомагає людям боротись зі стресом, симптомами депресії та почуттям соціальної ізоляції.

Ти зосереджуєшся на радості та комфорті, які можеш принести іншим, — каже Флойд.

Можна взяти участь як в онлайн-, так і в офлайн-ініціативах різних центрів та громадських інститутів. Ми писали, як стати волонтером в Україні та що для цього потрібно.

Крім того, можна навіть просто доброзичливо поспілкуватись зі своїми сусідами та зробити добру справу для них. Наприклад, допомогти з шопінгом, полити їхні рослини або перекинутись кількома словами. Це дуже легко, проте ефективно.

Займись творчістю

Професорка психології та нейронауки в Університеті Бригама Янга Джуліанна Холт-Ланстад зазначає, що наукові дослідження пов’язують творче самовираження зі зниженням рівня самотності. Наприклад, нещодавнє дослідження показало, що під час пандемії люди почувалися менш самотніми, коли займались творчістю навіть наодинці. Творчість може бути різною:

малювання;

майстрування;

гра на музичних інструментах;

спів;

складання віршів;

вишивка;

дизайн тощо.

Навіть якщо ти не хочеш самостійно займатись творчістю, можливо, тобі сподобається побути в компанії людей, які це роблять. Чому б не купити квитки на святковий концерт чи виставу? Це буде ще й хорошою мотивацією вийти з дому та соціалізуватись. Облиш нездорову фантазію

Часто у фільмах та рекламі можна побачити нескінченну святкову магію та глибокі, значущі зустрічі з близькими людьми. Звісно, що так буває не завжди, а тому виникає почуття розчарування від реальності.

Однак варто змінити свій фокус уваги та зосередитись на позитиві, а не на негативі. Наприклад, якщо за столом зібралась родина, то думай про тих, хто тут і зараз з тобою, а не про тих, кого немає поруч.

Якщо ти далеко від дому та сумуєш за сімейними традиціями, випиши на листочок, а що тобі ще приносить радість узимку. Спробуй самостійно потішити себе.

Холт-Ланстад вважає, що вдячність також може служити потужною протиотрутою від самотності. Так ти можеш зосередитись на тому, що в тебе є, а не на тому, чого не вистачає. Подумай, за що ти відчуваєш вдячність, або скажи важливим людям, як сильно їх цінуєш.

Перетвори самотність на щось позитивне

Не варто боятись часу на самоті. Спробуй перетворити цей досвід на щось позитивне. Для цього зроби для себе те, що ніколи б не робив(-ла) в присутності інших.

Наприклад, погуляй у парку з навушниками, слухаючи улюблені пісні. Або зроби теплий чай і весь вечір проведи з улюбленою книгою. Або спечи улюблений десерт і з’їж його самостійно.

Варіантів може бути безліч. Насолоджуйся самотністю, а не сприймай це як кару.

Не соромся своїх почуттів

Часто люди думають, що вони єдині в цілому світі почуваються так самотньо. Це відчуття підсилюється під час родинних свят. Однак це зовсім не так.

Багато людей навколо також самотні й так чи інакше страждають від цього. Тому не варто себе сварити за свої почуття та намагатися заперечувати їх.

На свята ми часто ностальгуємо та згадуємо тих, хто помер, або з ким більше не спілкуємось. Тож дозволь собі прожити тугу, втрату і навіть самотність, а не соромся їх.

Дехто намагається впоратись зі стресом за допомогою їжі. Однак чи дійсно це може допомогти? Читай, чому люди заїдають проблеми та чи варто так робити.

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