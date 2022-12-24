Психологія

У всіх родинні посиденьки, а в мене самотність — як впоратися з почуттям ізольованості на свята

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Грудня 2022, 09:00
У всіх родинні посиденьки, а в мене самотність — як впоратися з почуттям ізольованості на свята
Фото: Pexels

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