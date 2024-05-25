Близкие прибегают к народным методам и БАДам? Как говорить о доказательной медицине

Когда веры в доказательную медицину нет, то начинаются поиски альтернативных методов исцеления.
К сожалению, на естественном желании человека выжить и оставаться здоровым, отлично зарабатывают разнообразные компании по производству БАДов и гомеопатических препаратов.
Но что делать, если твой близкий человек увлекся таким “лечением” и не верит в доказательную медицину, ведь такие убеждения могут негативно повлиять на здоровье.
Издание Бережи себе рассказало, как говорить с близкими о доказательной медицине и отвлечь их от народной медицины, БАДов и гомеопатии. Мы делимся самым важным с тобой дальше.
Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала изданию Бережи себе, стоит ли убеждать другого человека отвлечься от недоказуемых методов лечения.
По ее словам, в таких разговорах следует использовать научные доказательства для аргументов.
По ее словам, в таких разговорах следует использовать научные доказательства для аргументов.
Смысл говорить об этом есть в нескольких случаях: если от этого зависит жизнь человека, когда близкий человек учит своим верованиям твоих детей, а также если у человека есть сомнения и он нуждается в помощи, чтобы разобраться.
Для начала семейный врач советует принят тот факт, что не всех можно убедить в этом.
— Не всегда есть смысл тратить время и энергию, ведь убеждения некоторых людей слишком сильны и дополнительно связаны с их страхами, которые они сами не осознают, — говорит Дарья Дмитриевская.
Рexels
Как говорить с близкими о доказательной медицине:
Однако учитывай также, что твоя помощь может быть лишней. Что делать, если у тебя синдром спасателя, мы рассказывали в другом материале.
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