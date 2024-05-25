Близкие прибегают к народным методам и БАДам? Как говорить о доказательной медицине

Когда веры в доказательную медицину нет, то начинаются поиски альтернативных методов исцеления.

К сожалению, на естественном желании человека выжить и оставаться здоровым, отлично зарабатывают разнообразные компании по производству БАДов и гомеопатических препаратов.

Но что делать, если твой близкий человек увлекся таким “лечением” и не верит в доказательную медицину, ведь такие убеждения могут негативно повлиять на здоровье.

Издание Бережи себе рассказало, как говорить с близкими о доказательной медицине и отвлечь их от народной медицины, БАДов и гомеопатии. Мы делимся самым важным с тобой дальше.

Как говорить с близкими о доказательной медицине

Семейный врач Дарья Дмитриевская рассказала изданию Бережи себе, стоит ли убеждать другого человека отвлечься от недоказуемых методов лечения.

По ее словам, в таких разговорах следует использовать научные доказательства для аргументов.

Смысл говорить об этом есть в нескольких случаях: если от этого зависит жизнь человека, когда близкий человек учит своим верованиям твоих детей, а также если у человека есть сомнения и он нуждается в помощи, чтобы разобраться.

Объясни, что такое доказательная медицина. Многие люди постарше считают, что это о четком соблюдении протоколов лечения без учета особенностей человека. Однако это не так, ведь из рекомендаций в протоколе врач совместно с пациентом выбирает лучший индивидуальный курс лечения. Чтобы объяснить, почему недоказательная медицина иногда работает, обращай внимание на когнитивные искажения, присутствующие у человека. Ведь часть таких методов создают иллюзию эффективности, как средства “для иммунитета” ребенка, у которого началась простуда — в таком случае не стоит применять все и сразу, ведь так мы осуществляем лишь лишнюю нагрузку на организм. Обрати внимание человека на его психоэмоциональном состоянии: часто проблемы со здоровьем, которые сложно вылечить, появляются именно из-за недиагностированной депрессии или других психических проблем.

Как убедить человека в недействии БАДов и народной медицины

Для начала семейный врач советует принят тот факт, что не всех можно убедить в этом.

— Не всегда есть смысл тратить время и энергию, ведь убеждения некоторых людей слишком сильны и дополнительно связаны с их страхами, которые они сами не осознают, — говорит Дарья Дмитриевская.

Как говорить с близкими о доказательной медицине:

пойми, кто для них авторитет и найди такого спикера, который приведет исчерпывающие доводы;

предоставляй информацию в понятной и доступной форме;

помоги найти специалиста;

предложи поддержку и сопровождение, если речь идет о визите к врачу или медицинским манипуляциям;

хвалы и говори спасибо за понимание и изменение мысли.

Однако учитывай также, что твоя помощь может быть лишней. Что делать, если у тебя синдром спасателя, мы рассказывали в другом материале.

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