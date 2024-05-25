Близькі вдаються до народних методів та БАДів? Як говорити про доказову медицину

Коли віри у доказову медицину немає, то починаються пошуки альтернативних методів зцілення. На жаль, на природному бажанні людини вижити та залишатися здоровою, чудово заробляють різноманітні компанії з виробництва БАДів та гомеопатичних препаратів.
Та що робити, якщо твоя близька людина захопилася таким “лікуванням” і не вірить у доказову медицину — адже такі переконання можуть негативно вплинути на здоровʼя.
Видання Бережи себе розповіло, як говорити з близькими про доказову медицину та відвернути їх від народної медицини, БАДів та гомеопатії. Ми ділимося найважливішим з тобою далі.
Сімейна лікарка Дарина Дмитрівська розповіла виданню Бережи себе, чи варто переконувати іншу людину відвернутися від недоказових методів лікування.
За її словами, у таких розмовах треба використовувати наукові докази для аргументів.
За її словами, у таких розмовах треба використовувати наукові докази для аргументів.
Сенс говорити про це є у кількох випадках: якщо від цього залежить життя людини, коли близька людина навчає своїм віруванням твоїх дітей, а також якщо у людини є сумніви та вона потребує допомоги, щоб розібратися.
Для початку сімейна лікарка радить прийняти той факт, що не всіх можна переконати у цьому.
— Не завжди є сенс витрачати час і енергію, адже переконання деяких людей надто сильні та додатково пов’язані з їхніми страхами, які вони самі часом не усвідомлюють, — каже Дарина Дмитрієвська.
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Як говорити з близькими про доказову медицину:
Однак зважай також на те, що твоя допомога може бути зайвою. Що робити, якщо у тебе є синдром рятівника, ми розповідали в іншому матеріалі.
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