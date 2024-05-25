Близькі вдаються до народних методів та БАДів? Як говорити про доказову медицину

Коли віри у доказову медицину немає, то починаються пошуки альтернативних методів зцілення. На жаль, на природному бажанні людини вижити та залишатися здоровою, чудово заробляють різноманітні компанії з виробництва БАДів та гомеопатичних препаратів.

Та що робити, якщо твоя близька людина захопилася таким “лікуванням” і не вірить у доказову медицину — адже такі переконання можуть негативно вплинути на здоровʼя.

Видання Бережи себе розповіло, як говорити з близькими про доказову медицину та відвернути їх від народної медицини, БАДів та гомеопатії. Ми ділимося найважливішим з тобою далі.

Як говорити з близькими по доказову медицину

Сімейна лікарка Дарина Дмитрівська розповіла виданню Бережи себе, чи варто переконувати іншу людину відвернутися від недоказових методів лікування.

За її словами, у таких розмовах треба використовувати наукові докази для аргументів.

Сенс говорити про це є у кількох випадках: якщо від цього залежить життя людини, коли близька людина навчає своїм віруванням твоїх дітей, а також якщо у людини є сумніви та вона потребує допомоги, щоб розібратися.

Поясни, що таке доказова медицина. Чимало людей старшого віку вважають, що це про чітке дотримання протоколів лікування без урахування особливостей людини. Однак це не так, адже з рекомендацій у протоколі лікар, спільно з пацієнтом, обирає найкращий індивідуальний курс лікування. Щоб пояснити, чому недоказова медицина інколи працює, звертай увагу на когнітивні викривлення, які присутні у людини. Адже частина таких методів створюють ілюзію ефективності, як от засоби “для імунітету” дитини, в якої почалася застуда — у такому випадку не варто застосовувати все й одразу, адже так ми здійснюємо лише зайве навантаження на організм. Зверни увагу людини на її психоемоційний стан: часто проблеми зі здоровʼям, які складно вилікувати, зʼявляються саме через недіагностовану депресію чи інші психічні проблеми.

Як переконати людину у недієвості БАДів та народної медицини

Для початку сімейна лікарка радить прийняти той факт, що не всіх можна переконати у цьому.

— Не завжди є сенс витрачати час і енергію, адже переконання деяких людей надто сильні та додатково пов’язані з їхніми страхами, які вони самі часом не усвідомлюють, — каже Дарина Дмитрієвська.

Як говорити з близькими про доказову медицину:

зрозумій, хто для них авторитет і знайди такого спікера, який наведе вичерпні аргументи;

надавай інформацію у зрозумілій та доступній формі;

допоможи знайти фахівця;

запропонуй підтримку та супровід, якщо йдеться про візит до лікаря чи медичні маніпуляції;

хвали та дякуй за розуміння і зміну думки.

Однак зважай також на те, що твоя допомога може бути зайвою. Що робити, якщо у тебе є синдром рятівника, ми розповідали в іншому матеріалі.

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