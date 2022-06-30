Как выжить в катастрофе — ошибки, которые будут стоить тебе жизни

Психологам давно известно, что в экстремальных ситуациях людям свойственно действовать себе во вред. Несмотря на то, что в новостях рассказывают об удивительных случаях спасения, часто они происходят не благодаря тому, что люди делают, а вопреки.

Психолог из Университета Лестера, выживший в пожаре на станции лондонского метро Кингс-Кросс в 1987 году, Джон Лич говорит: такие случаи становятся наукой и примером негативного опыта, ведь в экстремальных обстоятельствах 80-90% людей делают не то, что нужно.

Тренинги по выживанию учат людей не столько тому, что нужно делать во время катастрофы, сколько тому, чего делать не нужно.

Чего нужно избегать в ситуации, которая серьезно угрожает вашей жизни?

Оцепенение

Когда мы представляем катастрофу, нам кажется, что все впадают в массовую истерию. Так, по крайней мере, изображают стихийные бедствия в фильмах. Но на самом деле самой природной реакцией человека на опасность является бездействие.

Эта реакция настолько распространенная, что психологи придумали для неё термин — заторможенность в ситуации стресса.

Сейчас также смотрят

Это не совсем осознанная реакция, как может выглядеть внешне. Когда наш мозг парализован страхом, в кровь попадает адреналин, а мышцы напряжены, так что примитивная подсознательная часть ума посылает сигнал: не двигаться с места!

Этот механизм очень распространен в мире животных — от крыс до кроликов. Он объясняется попыткой остаться незамеченным.

Но в опасных обстоятельствах от способности преодолеть это оцепенение часто зависит выживание.

Паралич мышления

Исследователи обратили внимание на эту удивительную особенность мозга при тревожных обстоятельствах.

Во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х Израиль готовился к нападению со стороны Ирака. Поскольку в 80-е годы иракская армия широко использовала ядовитый газ, правительство Израиля ожидало худшего.

Все граждане получили противогазовые маски и шприцы для самостоятельного введения противоядия. Израильским семьям рекомендовали выбрать самую безопасную комнату в своем доме, в которой они должны были спрятаться и одеть маски, как только прозвучит сигнал тревоги.

С 19 по 21 января произошло 23 нападения, во время которых на густонаселенный Тель-Авив сбросили 11 тонн взрывчатки.

Более тысячи израильтян получили разные ранения, но большинство — почти 80% — не из-за взрывов.

Некоторые пострадали во время ложных тревог. Среди таких жертв было 11 смертельных случаев. Семь из-за того, что люди надели противогазовые маски, но забыли открыть фильтр.

Сотни людей пострадали, потому что ввели противоядие от нервно-паралитического газа, хотя газовой атаки вообще не было.

Еще 40 травм (преимущественно растяжения и переломы) произошло, когда пострадавшие пытались прорваться в закрытые комнаты.

Почему так случилось?

Даже в спокойных обстоятельствах наш мозг реагирует довольно медленно, по крайней мере, медленнее, чем развиваются события во время стихийного бедствия.

Когда самолет проходит проверку безопасности, его производители должны продемонстрировать, что эвакуация всего салона займет не более 90 секунд. Ведь именно в это время риск пожара резко возрастает. Но для многих полторы минуты не хватит даже на то, чтобы справиться с ремнём безопасности.

Дело в том, как мы принимаем решения. Взять, например, шахматы. Первые ходы в партиях игроки обычно делают достаточно быстро, потому что варианты известны заранее.

Однако уже после четырех ходов в обычной партии появляется более 288 миллиардов комбинаций. Теперь, когда полагаться на запрограммированную стратегию больше невозможно, игрокам приходится обдумывать каждый ход и скорость игры сильно замедляется.

У нашего мозга очень ограниченный потенциал для обработки новой информации, — отмечает психолог из Университета Центрального Ланкашира Сарита Робинсон.

А в экстремальных обстоятельствах скорость его работы снижается все больше. Это связано не в последнюю очередь с гормонами стресса — адреналином и кортизолом. Эти гормоны влияют на работу префронтальной коры мозга, отвечающей за такие важные функции, как рабочая память.

И вот именно тогда, когда острый ум нужен нам больше всего, мы становимся забывчивыми и склонными к ошибочным решениям.

Тоннельное видение

Типичной реакцией в экстремальных условиях является так называемая персеверация — упорное повторение одного действия, даже если оно не дает результата. Это явление настолько распространено, что его начали учитывать при разработке ремней безопасности на легкомоторных самолетах.

Поскольку люди привыкли, что ремни безопасности обычно расположены в районе бедер, в чрезвычайных ситуациях это становится единственным местом, на которое они смотрят.

В предыдущих конструкциях самолетов пояса крепились выше, но во время аварийной посадки люди в панике просто не могли найти их.

Интересно, что такое поведение наблюдается у пациентов с необратимыми повреждениями префронтальной коры.

Итак, возможно, мозг отвечает на стресс так называемым отключением этого участка, что и объясняет негибкое мышление в экстремальных условиях.

Стереотипное поведение

Многие погибают, когда возвращаются в дом, чтобы взять кошелек или выключить плиту.

Такое мнение выражает специалист по управлению чрезвычайными ситуациями из Гавайского университета Джеймс Гофф.

Гофф много лет инструктировал жителей опасных регионов, как себя вести во время цунами, и видел, какой непредсказуемой может быть реакция человека во время стихийного бедствия.

Казалось бы, кто будет рисковать жизнью ради кошелька, но многие именно так и делают. В психологии этот парадокс получил название стереотипное поведение.

Она также наблюдается у животных, когда они выполняют повторяющиеся бессмысленные действия, например, бегают по клетке туда-сюда.

У людей это странное явление проявляется в том, что они продолжают свои повседневные дела, когда, например, здание охватило пламя.

Но почему мы не можем отключить эти бессознательные рефлексы?

В повседневной жизни наш мозг во многом полагается на рутинные действия, которые мы выполняем не задумываясь, и таким образом высвобождает пространство для новых вещей, требующих осмысления.

Восприятие новой ситуации требует много усилий, поэтому мы так устаем на новой работе или когда путешествуем за границей.

Но в экстремальных ситуациях требуется ещё больше усилий, и мозгу это может быть просто не по силам. В такой момент мы и начинаем притворяться, будто ничего необычного не происходит.

Игнорирование опасности

Отрицание опасности происходит по двум причинам, объясняет Сарита Робинсон. Люди либо не осознают, что ситуация действительно рискованная, либо не хотят этого понимать. И последнее — очень распространенное явление.

Так ведет себя едва ли не каждый второй человек. Например, во время цунами многие идут на пляж, чтобы посмотреть на волны.

Люди часто ведут себя так прежде всего во время пожара. Им кажется, если они покинут свой дом, они таким образом признают, что он будет разрушен.

Люди часто ждут, пока не увидят дым, но это, как правило, означает, что слишком поздно: они — в ловушке огня, — рассказывает эксперт по управлению рисками в чрезвычайных ситуациях из консалтинговой фирмы Risk Frontiers Эндрю Гиссинг.

Ученым уже давно известно, что наш мозг очень плохо подсчитывает риски. А когда ставки высоки, мы ещё больше склонны полагаться на интуицию, а не факты, отвергая тревожные мысли и уверяя себя, что не все так плохо.

Это объясняет, почему пациенты с онкологией, несмотря на тревожные симптомы, ждут в среднем целых четыре месяца, прежде чем обратиться к врачу.

А также почему во время терактов 11 сентября в США люди на верхних этажах Всемирного торгового центра начинали эвакуацию далеко не сразу.

Даже сейчас, во время войны на территории Украины, когда тысячи ракет Российской Федерации выпускаются по украинским городам, убивая мирных жителей, последние в свою очередь не соблюдают правила военного положения.

Мы часто нивелируем важность укрытия во время воздушных тревог, а зря. Ранее мы рассказывали о смысле воздушных тревог и отвечали на самые популярные вопросы.

У Вікна-новини появился свой Telegram. Подпишись, чтобы не пропускать самое интересное.