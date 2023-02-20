Без света, сна и по секретным паролям: The Times обнародовал информацию о бункере Зеленского

Во время войны гибнут обычные люди: военные, учителя, экономисты и сталевары, журналисты и врачи. И на каждом из них лежит какая-то часть ответственности, из которой состоит все наше государство. Но самая большая доля этой ответственности приходится на гаранта страны, президента и Верховного главнокомандующего армией государства.

Владимир Зеленский начал свою государственную службу не в лучший период. Но большая война, которая пришлась на середину его правления, перевернула жизнь бывшего комика и президента без политического опыта: что такое “жить без света, сна и по секретным паролям” — источники ОП рассказали журналистам британского издания The Times.

Бункер Зеленского: что рассказали в ОП

За период войны на жизнь Владимира Зеленского было совершено немало покушений. В первые часы начала полномасштабного вторжения, когда россияне пробивались в Киев, из соображений безопасности президента и его ближайшую команду чиновников переместили в бункер.

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По словам журналиста, президент и чиновники работали по 18 часов в сутки семь дней в неделю и часто спали в темном офисном здании ради собственной защиты.

С тех пор на последующие месяцы войны секретность пребывания президента была беспрецедентной: бункер освещался одним фонарем охранников, находившиеся внутри люди пользовались паролями и шифрами.

Другой источник в правительстве рассказал изданию The Times, что предварительно президент и чиновники должны были провести в бункере всего неделю. Из-за российского наступления на Киев меры безопасности пришлось продолжить.

— Те, кого пригласили жить рядом с президентом в подземном бункере, должны были подписать соглашение о неразглашении, которое запрещало им сообщать какие-либо подробности о дизайне бункера, его расположении или удобстве. Им даже не разрешали говорить о еде, которую они ели, — отмечает автор.

Собеседники издания отмечают: пережившие те времена предпочитают не вспоминать и не говорить об этом.

Команда, прожившая в полной изоляции несколько месяцев, имела отрывочный сон. Каждый день президента и его соратников проходи в звонках, встречах, интервью и договоренностях. Они не могли видеться с родными, что провоцировало дополнительное давление.

Ключевым моментом стал выход президента и его советников к украинцам в прямой эфир через 40-секундное видео, где Зеленский говорит: “Мы все здесь, на Банковой. Мы в Киеве. Мы защищаем Украину”.

Тогда им пришлось выйти из безопасного места под канонаду перестрелки, которая велась в центре столицы.

Бургеры на вынос

Чиновник, анонимно дававший комментарий изданию The Times, рассказал о своем происшествии в ночном, все еще опасном для него Киеве. Тогда он без разрешения сбежал из своего безопасного убежища, чтобы наконец полакомиться едой одного из ресторанов столицы.

Еще один член команды присоединился к нему, они взяли по бургеру себе и остальной команде на вынос, чтобы угостить всех в бункере.

— Не было периода, когда бы у нас не было сложной ситуации на поле боя, — сказала Даша Заровна, пресс-секретарь Андрея Ермака. — Что яваляется особенным в президенте и его команде — это то, что они всегда выдвигают очень высокие ожидания. Даже когда никто не верит… Они делают все возможное. Когда вы работаете с ними, вы начинаете вдохновляться их энергией, и вы всегда расширяете границы.

Все это время заседание Кабмина проходило также под землей — на станции метро Майдан Независимости.

Несмотря на все пережитое, столица возвращается к жизни. В настоящее время киевляне свободно посещают рестораны, кинотеатры и спортзалы. Но еще год назад шумная столица замерла в ожидании самого страшного.

Глава ОП Андрей Ермак, обращаясь к западным союзникам, продолжает уговаривать их — эту войну можно закончить уже в этом году, без того, чтобы получить ее вторую годовщину. Все, что для этого нужно — это оружие, о котором просит Украина.

А вот есть ли сдвиги в теме военной помощи и предоставят ли Украине военные самолеты — Алексей Резников рассказал о результатах Рамштайна.

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