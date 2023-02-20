Війна в Україні

Без світла, сну та за секретними паролями: The Times оприлюднив інформацію про бункер Зеленського

Вікторія Мельник, редакторка сайту 20 Лютого 2023, 13:00
Зеленський
Фото: Сайт президента України

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