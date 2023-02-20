Без світла, сну та за секретними паролями: The Times оприлюднив інформацію про бункер Зеленського

Під час війни гинуть звичайні люди: військові, вчителі, економісти та сталевари, журналісти й лікарі. І на кожному з них лежить якась частина відповідальності, з якої складається вся наша держава. Та найбільша доля цієї відповідальності припадає на гаранта країни, президента та Верховного головнокомандувача армією держави.

Володимир Зеленський почав свою державну службу не в найкращий період. Та велика війна, що припала на середину його правління, перевернула життя колишнього коміка та президента без політичного досвіду: що таке “жити без світла, сну та за секретними паролями” — джерела ОП розповіли журналістам британського видання The Times.

Бункер Зеленського: що розповіли в ОП

За період війни на життя Володимира Зеленського було скоєно чимало замахів. У перші години початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни пробивалися до Києва, з міркувань безпеки президента та його найближчу команду чиновників перемістили у бункер.

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За словами журналіста, президент і чиновники працювали по 18 годин на добу сім днів на тиждень і часто спали у темній офісній будівлі заради власного захисту.

Відтоді на наступні місяці війни секретність перебування президента була безпрецедентною: бункер освітлювався лиш одним ліхтарем охоронців, люди, що перебували всередині, користувалися паролями та шифрами.

Інше джерело в уряді розповіло виданню The Times, що попередньо президент та чиновники мали провести у бункері всього тиждень. Через російський наступ на Київ безпекові заходи довелося продовжити.

— Ті, кого запросили жити поруч з президентом у підземному бункері, мали підписати угоду про нерозголошення, яка забороняла їм повідомляти будь-які подробиці про дизайн бункера, його розташування чи зручності. Їм навіть не дозволяли говорити про їжу, яку вони їли, — зазначає автор.

Співрозмовники видання наголошують: ті, хто пережив ті часи, воліють не згадувати та не говорити про це.

Команда, що прожила в повній ізоляції кілька місяців, мала уривчастий сон. Кожен день президента та його соратників проходив у дзвінках, зустрічах, інтерв’ю та домовленостях. Вони не могли бачитися з рідними, що провокувало додатковий тиск.

Ключовим моментом став вихід президента та його радників до українців у прямий ефір через 40-секундне відео, де Зеленський каже: “Ми всі тут, на Банковій. Ми в Києві. Ми захищаємо Україну”.

Тоді їм довелося вийти з безпечного місця під канонаду перестрілки, яка велася в центрі столиці.

Бургери навинос

Чиновник, що анонімно давав коментар виданню The Times, розповів про свою пригоду у нічному, все ще небезпечному для нього Києві. Тоді він без дозволу втік зі свого безпечного сховку, аби нарешті поласувати їжею одного з ресторанів столиці.

Ще один член команди доєднався до нього, вони взяли по бургеру собі й решті команди навинос, щоб пригостити усіх у бункері.

— Не було періоду, коли б у нас не було складної ситуації на полі бою, — сказала прес-секретарка Андрія Єрмака Даша Зарівна. — Що дуже особливе в президенті та його команді — це те, що вони завжди висувають дуже високі очікування. Навіть коли ніхто не вірить… Вони роблять усе можливе. Коли ви працюєте з ними, ви починаєте надихатися їхньою енергією, і ви завжди розширюєте межі.

Весь цей час засідання Кабміну проходило також під землею — на станції метро Майдан Незалежності.

Попри все пережите столиця повертається до життя. Нині кияни вільно відвідують ресторани, кінотеатри та спортзали. Але ще рік тому галаслива столиця завмерла в очікуванні найстрашнішого.

Очільник ОП Андрій Єрмак, звертаючись до західних союзників, продовжує вмовляти їх — цю війну можна закінчити уже цього року, без того, щоб отримати її другу річницю. Все, що для цього потрібно — це зброя, про яку просить Україна.

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