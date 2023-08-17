Могло быть и больше? Какая реальная стоимость одной поездки в общественном транспорте Киева

Иногда цены могут удивлять и возникает вопрос, почему так дорого. Но о стоимости проезда, как уверяет директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор в разговоре с Радио Киев-98, так сказать, вряд ли можно.

По данным чиновника, реальная стоимость одной поездки в киевском общественном транспорте составляет 30 грн.

Как отмечает Руслан Кандибор, сейчас киевляне, у которых есть проездной, платят за проезд 6,5 грн. Если же его нет, то цена составляет восемь гривен.

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Если бы жители города платили именно такую сумму, Киевпасстранс и столичное метро могли бы самостоятельно себя обеспечивать.

Тогда предприятия смогут полностью удерживать себя на балансе и закупать транспорт.

Но пока коммунальный транспорт города ежегодно дотируется из городского бюджета. По словам Руслана Кандибора, на сегодня в Киевпасстранс и метрополитен вкладывается пять миллиардов в год.

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