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Могло быть и больше? Какая реальная стоимость одной поездки в общественном транспорте Киева

Даниэла Долотова, редактор сайта 17 августа 2023, 18:00
реальна вартість однієї поїздки
Фото: Unsplash

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