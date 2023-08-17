Могло бути й більше? Яка реальна вартість однієї поїздки в громадському транспорті Києва

Часом ціни можуть дивувати та з’являється питання, чому так дорого. Та щодо вартості проїзду, як запевняє директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслан Кандибор у розмові з Радіо Київ-98, так сказати навряд чи можна.

За даними посадовця, наразі реальна вартість однієї поїздки в київському громадському транспорті становить 30 грн.

Як зазначає Руслан Кандибор, наразі кияни, які мають проїзний, платять за проїзд 6,5 грн. Якщо ж його немає, що ціна становить вісім гривень.

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Тож якби жителі міста платили саме таку суму, Київпастранс та столичне метро могли б самостійно себе забезпечувати.

Тоді підприємства зможуть себе повністю утримувати на балансі й закуповувати транспорт.

Наразі комунальний транспорт міста щорічно дотується з міського бюджету. За словами Руслана Кандибора, станом на сьогодні у Київпастранс та метрополітен вкладається п’ять мільярдів на рік.

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