Можна зробити все на місці? Як сплатити штраф за безквитковий проїзд у громадському транспорті в Києві

Штрафи — це завжди неприємна річ. Та часто процес їх сплати викликає ще більше негативних емоцій, оскільки може витягнути останні сили.

Тож відтепер сплатити штраф за безквитковий проїзд можна одразу у громадському транспорті — через QR-код та реквізити. Про це повідомляє офіційний канал КМДА.

Як сплатити штраф за безквитковий проїзд

Насамперед усі відомості про сплату штрафів можна знайти на інформаційних плакатах з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для відповідної процедури, що розміщені безпосередньо в наземному транспорті.

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Також на плакатах можна знайти QR-код, за допомогою якого теж можна провести сплату штрафу всього у кілька кліків на смартфоні.

Важливо у графі Призначення платежу — вказати номер квитанції й провести сплату штрафу у присутності контролера.

Київпастранс нагадує, що сплата штрафів на будь-які особисті картки заборонена. Своєчасно сплачуйте за проїзд.

Також передбачена адміністративна відповідальність і за інші правопорушення. Читай, який штраф за неявку у військкомат після отримання повістки.

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