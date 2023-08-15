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Можна зробити все на місці? Як сплатити штраф за безквитковий проїзд у громадському транспорті в Києві

Даніела Долотова, редакторка сайту 15 Серпня 2023, 19:00
штраф за безквитковий проїзд
Фото: Unsplash

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