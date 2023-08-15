Новости

Можно сделать все на месте? Как оплатить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в Киеве

Даниэла Долотова, редактор сайта 15 августа 2023, 19:00
штраф за безквитковий проїзд
Фото: Unsplash

Больше новостей
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Как узнать, прослушивают ли мой телефон? Объясняет эксперт по кибербезопасности
Ендопротезування: найважливіше про заміну суглоба
Технология восстановления для военных и гражданских. Что такое эндопротезирование — врач подробно о замене сустава
Чим відмити зеленку з різних поверхонь: надійні методи
Открыл(-а) пузырек и позеленело все вокруг: как убрать пятна зеленки с различных поверхностей
Смотреть больше

Материалы по теме

вибухи в Києві
Очередная атака по столице баллистикой? Над Киевом прогремели взрывы: что известно
ЮНЕСКО рекомендує додати Софію Київську, Лавру та центр Львова до переліку Світової спадщини в небезпеці
ЮНЕСКО планирует добавить Софию, Лавру и центр Львова в список Всемирного наследия в опасности — что это значит
Як оформити картку киянина — покрокова інструкція
Скидки, льготы и доступ к электронным сервисам: кто и как может оформить карту киевлянина
Отопительный сезон
Киев готов? Каким будет отопительный сезон 2023-2024 в столице

Видео
0:03:05
Під обстрілами торгують крамом: як живуть люди у Гуляйполі

Больше года его уничтожают россияне, но город живет! Репортаж из разрушенного Гуляйполя
0:02:58
Безпечних районів немає: щодня від атак здригається весь Нікополь
Тысячи разбитых домов и десятки погибших. Как Никополь каждый день выживает под российскими обстрелами
0:02:23
Степне на Запоріжжі 14 серпня 2023: очевидці про наслідки обстрілу
Позвонили перед трагедией, а через несколько минут уже не брали трубку. Последствия трагического обстрела Степного
0:03:20
Як живуть люди в Авдіївці: евакуація від Білого янгола
Уничтожили все, что строили целую жизнь! Пенсионерка из Авдеевки со слезами рассказывает о годах, прожитых возле фронта
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 15 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:22
російська музика
До 25 тысяч грн за распространение “русской культуры”: будут ли штрафовать за прослушивание музыки из РФ
0:03:15
Відбудова Харкова
На Северной Салтовке таких домов сотни! В Харькове волонтеры взялись отстраивать дома
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні сьогодні 14.08.2023: онлайн
Очередной Аллигатор Ка-52 “приземлился”! Карта боевых действий 14 августа 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:00:34
гребцы
Не сдались! Как украинские гребцы финишировали на соревнованиях в затопленной лодке
Больше видео
Що таке співзалежні стосунки та чи дійсно вони токсичні
Читать дальше
Всё зависит от твоего выбора. Что такое созависимость и действительно ли такие отношения токсичны
Наступ росіян на Куп'янському напрямку провалився — чого чекати далі
Читать дальше
Наступление россиян снова провалилось. Что происходит сейчас на Купянском направлении

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь