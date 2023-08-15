Можно сделать все на месте? Как оплатить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте в Киеве

Штрафы — это всегда неприятная вещь. Но часто процесс их уплаты вызывает еще больше негативных эмоций, поскольку может вытянуть последние силы.
Поэтому отныне оплатить штраф за безбилетный проезд можно сразу в общественном транспорте — через QR-код и реквизиты. Об этом сообщает официальный канал КГГА.
В первую очередь, все сведения об оплате штрафов можно найти на информационных плакатах с реквизитами единого расчетного счета для соответствующей процедуры, размещенные непосредственно в наземном транспорте.
Также на плакатах можно найти QR-код, с помощью которого тоже можно произвести оплату штрафа всего в несколько кликов на смартфоне.
Важно в графе Назначение платежа — указать номер квитанции и произвести оплату штрафа в присутствии контролера.
Киевпасстранс напоминает, что уплата штрафов на любые личные карты запрещена. Своевременно платите за проезд.
Киевпасстранс напоминает, что уплата штрафов на любые личные карты запрещена. Своевременно платите за проезд.
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