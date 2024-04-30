Гражданство, бесплатное обучение и право на предпринимательскую деятельность — что дает Карта поляка и как ее получить

Поддержка Польши — невероятная. Украинцы могут получить Карту поляка по упрощенной системе. Зачем она нужна и кто может ее получить, читай подробно в нашем материале.
Карта поляка — это документ, подтверждающий принадлежность к польскому народу. Тот, кто имеет такую Карту, не является гражданином Польши, однако имеет право на упрощенный переезд в страну.
Владельцы Карты могут получить гражданство Польши через год после ее оформления, а вместе с тем и долгосрочную визу, право на легальную работу, бесплатное обучение в польских вузах и возможность заниматься предпринимательством.
С июля 2022 года изменился порядок получения Карт поляка для украинцев. Польша упростила этот процесс, чем еще раз подтвердила дружеские намерения по отношению к Украине и ее гражданам.
Теперь подать документы можно в любое воеводство в Польше.
Однако нужно соответствовать ряду требований:
Также необходимо подать польскому консулу или воеводе документ о принадлежности к польскому народу.
Если ты подходишь по требованиям, можно подавать документы:
Анкета заполняется на польском языке. Также нужно записаться на устное собеседование с консулом, оно будет проходить также на польском.
Карта поляка оформляется в течение двух месяцев с даты подачи необходимых документов. Процесс подачи бесплатный. Срок действия Карты — десять лет со дня выдачи.
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