Гражданство, бесплатное обучение и право на предпринимательскую деятельность — что дает Карта поляка и как ее получить

Анастасия Грубрина, журналист сайта 30 апреля 2024, 16:15
Як отримати карту поляка і які документи для цього потрібні? Читай у нашому матеріалі детально про карту поляка.
Фото: Unsplash

Больше новостей
спорт после травмы мениска
Спорт после травмы мениска: когда можно снова вернуться к любимым активностям
Где отдыхать на море осенью
Бархатный сезон: лучшие направления для морского отдыха и цены
Психолог ГСЧС
Работа — быть в эпицентре горя. Психолог ГСЧС о тяжелых вызовах и эмоциональном восстановлении
история капеллана
На ноге написали время смерти, а воин выжил. История капеллана, который молитвой спас не одну жизнь
Смотреть больше

Материалы по теме

работа для подростков в польше
Где работать подросткам в Польше: советы для украинцев, которые хотят иметь свои деньги
Що можна провозити до Польщі через кордон з Україною: список
Чтобы не было проблем на таможенном контроле: что можно провозить из Украины в Польшу — список
День независимости
Барбекю, Бал пожарных и шоу воздушных змеев! Как празднуют День независимости в странах мира
Календарь прививок
Календарь вакцинации в Украине и ЕС: чем отличается отечественная практика от европейской

Видео
0:03:56
история капеллана

На ноге написали время смерти, а воин выжил. История капеллана, который молитвой спас не одну жизнь
0:02:31
оператор дрона
Развенчивают все страшилки и мифы! Где в Украине учат на оператора дрона и как туда попасть
день авиации украины 2024
День авиации Украины 2024: история праздника и поздравления
0:04:30
История Яны Залевской
Вспышка, и все в крови. История оператора БпЛА, в которую попал российский дрон
0:16:27
дшв
Прилагают больше усилий, чем в начале войны: сержант Сичеславской бригады ДШВ о наступлении врага
0:05:10
Что такое КАБы – характеристики российских управляемых авиабомб
Дешевое оружие, уничтожающее наши города. Что такое КАБы — больше об опасных авиабомбах
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 30 августа 2024: враг продолжает тактическую операцию на востоке от Покровска
0:06:59
пушечные расчеты
Врагу мешают болота? Как пушечный расчет уничтожает врага на подступах к позициям
10 лет от Иловайской трагедии
Иловайская трагедия — 10 лет. Как продолжались бои и что вспоминают военные
0:04:52
медики бригады Рубеж
Вывозят раненых на багги — кадры с нашлемных камер медиков бригады Рубеж
Больше видео
Skynex
Читать дальше
ПВО Skynex: новая помощь от Германии. Что умеет и кого будет защищать
Выплаты военным: на нуле, за подбитую технику, на реабилитации
Читать дальше
Зарплаты до 200 тысяч? Обновленные выплаты для военных на передовой — что известно

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь