Громадянство, безоплатне навчання та право на підприємницьку діяльність — що дає Карта поляка та як її отримати

Підтримка Польщі — неймовірна. Українці можуть отримати Карту поляка за спрощеною системою. Навіщо вона потрібна і хто може її отримати, читай детально в нашому матеріалі.
Карта поляка — це документ, який підтверджує належність до польського народу. Той, хто має таку карту, не є громадянином Польщі, проте має право на спрощений переїзд у країну.
Власники Карти можуть отримати громадянство Польщі через рік після її оформлення, а разом з тим і довгострокову візу, право на легальну роботу, безплатне навчання у польських ВНЗ та можливість займатися підприємством.
З липня 2022 року змінився порядок отримання Карт поляка для українців. Польща спростила цей процес, чим іще раз підтвердила дружні наміри щодо України та її громадян.
Відтепер подати документи можна в будь-яке воєводство в Польщі.
Проте потрібно відповідати низці вимог:
Також необхідно подати польському консулу або воєводі документ про приналежність до польського народу.
Якщо ти відповідаєш вимогам, можна подавати документи:
Анкета заповнюється польською мовою. Також потрібно записатися на усну співбесіду з консулом, вона проходитиме також польською.
Карта поляка оформлюється протягом двох місяців з дати подачі необхідних документів. Процес подачі безплатний. Термін дії Карти — десять років з дня видачі.
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