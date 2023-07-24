Карту Буданова с разделенной Россией продали на аукционе за рекордные деньги — сколько выторговали

23 июля произошло историческое событие, по крайней мере, оно войдет в историю благотворительных аукционов. Фонд Сергея Притулы провел масштабный аукцион в рамках сбора Виявляємо — знищуємо

Деньги собирают на пять комплексов БПЛА EOS для штурмовых спецподразделений ГУР стоимостью 120 миллионов гривен за единицу техники.

Особый лот от Буданова

Одним из лотов аукциона была карта разделенной России.

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Журналисты заметили ее еще в конце 2022 года в кабинете начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Затем она стала изюминкой многих эфиров российских передач.

Продать карту с личной подписью Буданова удалось за 14 млн. грн.

Сергей Притула прокомментировал: “Карта Буданова с разделенной Россией ушла с молотка за 14 млн. гривен!”.

Так что карта не только порадовала украинцев и разозлила россиян, но теперь позволит уничтожать больше оккупантов благодаря новеньким “птичкам” на фронте.

А также в своем сообщении глава Фонда поздравил победителя аукциона, поблагодарил всех участников за ожесточенную борьбу и напомнил, что сбор средств все еще продолжается.

Российская армия ежедневно обстреливает Украину, истребляет инфраструктуру, культуру и уносит жизнь. Так, например, с утра 24 июля враг обстрелял Одесскую область. Что известно читай в материале.

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