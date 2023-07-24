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Карту Буданова с разделенной Россией продали на аукционе за рекордные деньги — сколько выторговали

Вероника Кононенко, редактор сайта 24 июля 2023, 10:13
мапа буданова
Фото: Facebook

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