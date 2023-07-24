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Мапу Буданова з розділеною Росією продали на аукціоні за рекордний кошт — скільки вторгували

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 24 Липня 2023, 10:13
мапа буданова
Фото: Facebook

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