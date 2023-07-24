Мапу Буданова з розділеною Росією продали на аукціоні за рекордний кошт — скільки вторгували

23 липня відбулася історична подія, принаймні, вона увійде в історію благодійних аукціонів. Фонд Сергія Притули провів масштабний аукціон в рамках збору Виявляємо — знищуємо.

Гроші збирають на п’ять комплексів БПЛА EOS для штурмових спецпідрозділів ГУР вартістю 120 мільйонів гривень за одиницю техніки.

Особливий лот від Буданова

Одним з лотів на аукціоні стала мапа розділеної Росії.

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Журналісти помітили її ще наприкінці 2022 року в кабінеті начальника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова. Після цього вона стала родзинкою багатьох ефірів російських передач.

Продати мапу з особистим підписом Буданова вдалося за 14 млн грн.

Сергій Притула прокоментував: “Карта Буданова з розділеною Росією пішла з молотка за 14 млн гривень!”.

Тож карта не лише потішила українців та розізлила росіян, а й дозволить знищувати більше окупантів завдяки новеньким “пташкам” на фронті.

Також у своєму дописі очільник Фонду привітав переможця аукціону, подякував усім учасникам за запеклу боротьбу та нагадав, що збір все ще триває.

Російська армія щодня обстрілює Україну, винищує інфраструктуру, культуру й забирає життя. Так, наприклад, зранку 24 липня ворог обстріляв Одещину. Що відомо, читай у матеріалі.

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