Получай пенсию в любом банке: для кого правительство упростило процедуру

Процесс получения пенсий и прохождения физической идентификации (подтверждение пенсионеров, что они живы) очень усложнился во время полномасштабной войны. Ведь тысячи из них уехали за границу или стали внутренне перемещенными лицами.

Переезд усложнил получение пенсии больше всего тем, к кому приходили почтальоны. А тысячам граждан было тяжело пройти идентификацию из-за границы.

В Министерстве социальной политики сообщили хорошую новость: теперь пенсии можно будет получить в любом банке! Рассказываем об этом больше.

Пенсионеры могут получать выплаты в любом банке: кого это касается

В частности, в Минсоцполитики рассказали, что смогли реализовать возможность для украинских пенсионеров получать пенсии не только в Ощадбанке, но и в любом другом.

Однако все упрощения относятся только к тем, кто выехал со временно оккупированных территорий на подконтрольную территорию, временно находится за границей или продолжает жить в оккупации. Иметь справку ВПЛ необязательно.

Эти шаги являются ответом на вызовы военного положения и направлены на обеспечение бесперебойных выплат.

Находящиеся на подконтрольной Украине территории могут получить пенсию в любом банке, в отделении Укрпочты самостоятельно или с доставкой на дом.

Чтобы изменить банк, в котором ты хочешь получать пенсию, есть несколько вариантов:

Прийти лично в Пенсионный фонд и написать соответствующее заявление. Зайти на веб-портал ПФУ и подать заявление. Подать заявление сразу в банке, где хочешь получать пенсию.

Пенсионеры, живущие в оккупации или за границей, должны проходить ежегодную идентификацию до 31 декабря. Это процесс установления и подтверждения личности. Кроме этого, с карточки, на которую они получают пенсию, такие люди должны производить по меньшей мере одно снятие средств (или покупку) раз в полгода.

Для пенсионеров, которые выехали со временно оккупированных территорий или остаются там, обязательно нужно сообщить Пенсионному фонду Украины о том, что они не получают пенсию от Российской Федерации.

Сделать это можно благодаря заявлению в свободной форме.

