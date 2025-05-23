Отримуй пенсію в будь-якому банку: для кого уряд спростив процедуру

Процес отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації (підтвердження пенсіонерів, що вони живі) дуже ускладнився під час повномасштабної війни. Адже тисячі пенсіонерів виїхали за кордон чи стали внутрішньо переміщеними особами.

Переїзд ускладнив отримання пенсії найбільше тим, до кого приходили листоноші. А тисячам громадян було важко пройти ідентифікацію з-за кордону.

У Міністерстві соціальної політики повідомили втішну новину: тепер пенсії можна буде отримати в будь-якому банку! Розповідаємо про це більше.

Пенсіонери можуть отримувати виплати у будь-якому банку: кого це стосується

Зокрема у Мінсоцполітики розповіли, що змогли реалізувати можливість для українських пенсіонерів отримувати пенсії не тільки в Ощадбанку, а і в будь-якому іншому.

Однак усі спрощення стосуються лише тих, хто виїхав з тимчасово окупованих територій на підконтрольну територію, тимчасово перебуває за кордоном або продовжує жити в окупації. Мати довідку ВПО необов’язково.

Ці кроки є відповіддю на виклики воєнного стану та спрямовані на забезпечення безперебійних виплат.

Ті, хто перебувають на підконтрольній Україні території, можуть отримати пенсію в будь-якому банку, у відділенні Укрпошти самостійно чи з доставкою додому.

Щоб змінити банк, в якому ти хочеш отримувати пенсію, є кілька варіантів:

Прийти особисто у Пенсійний фонд та написати відповідну заяву. Зайти на веб-портал ПФУ та подати електронну заяву. Подати заяву відразу в банку, в якому хочеш отримувати пенсію.

Пенсіонери, які живуть в окупації чи за кордоном, повинні проходити щорічну ідентифікацію до 31 грудня. Це процес встановлення і підтвердження особи. Крім цього, з картки, на яку вони отримують пенсію, такі люди повинні робити щонайменше одне зняття коштів (чи покупку) раз на півроку.

Для пенсіонерів, які виїхали з тимчасово окупованих територій або залишаються на ТОТ, обов’язково потрібно повідомити Пенсійний фонд України про те, що вони не одержують пенсію від Російської Федерації.

Зробити це можна завдяки заяві у довільній формі.

Раніше ми розповідали, чи зараховують стаж за кордоном для пенсії.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!