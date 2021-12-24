Курс гривни на 2022 год. Нужно ли спешить обменивать заработанные кровные — отвечают эксперты

Сегодня курсом валют интересуется значительная часть украинцев. И не только те, кто планирует обменять заработанные кровные на доллары или евро.

Ведь любые изменения на валютном рынке так или иначе сказываются на стоимости импортных товаров и горючего.

Поэтому будет ли колебаться доллар зимой и какого прогноза курса валют следует ожидать в 2022 году — вопросы, актуальные для многих.

Именно об этом и рассказываем ниже.

Что сейчас влияет на валютный рынок Украины?

Как отмечают экономисты независимой группы макроэкономического анализа и прогнозирования Ukraine Economic Outlook, главный фактор, ныне определяющий движение курса, — это высоковероятный всплеск расходов госбюджета в течение 20–31 декабря.

Сумма недовыполнения плана расходов составила 130 млрд грн.

Поэтому Минфин, как и в прошлом году, попытается занять жесткую позицию «отсечения» платежей, не носящих критический характер.

Впрочем, как говорят експерты Ukraine Economic Outlook, больше половины накопленного недофинансирования государству придется покрыть.

Что может повлиять на курс валют?

На сегодняшний день остаток средств на счетах Минфина составил 40–45 млрд грн и около $1,9 млрд.

Еще $0,25 млрд (от распределения СДР, внепланового транша МВФ в $2,7 млрд) также находятся на валютном счете Минфина. А 17 декабря Всемирный банк предоставил Украине кредит в $0,3 млрд.

Сезонное ослабление курса в последние дни декабря составляет от 0,3 до 0,7 гривни/доллар.

Но поскольку не все получатели бюджетных средств успеют обменять их в жесткую валюту (доллар/евро) до конца 2021 года, эксперты ожидают давления на курс в первой половине января.

Этому также способствует общая паника из-за emerging markets (развивающиеся рынки), что связано с резкой девальвацией (обесцениванием) турецкой лиры.

А также с общим ожиданием инвесторов относительно плавной девальвации и других волатильных валют (плавающих) в Восточной Европе.

Какого курса ожидать в конце 2021 года?

К концу года экономисты прогнозируют курс 27,7 гривни/доллар +/- 0,3 в зависимости от динамики бюджетных выплат.

Но если Минфин столкнется со значительным политическим давлением и будет вынужден финансировать больше «зависших» распоряжений, то курс временно может достичь отметки в 28,0 гривни/доллар.

А ожидаемый коридор курса валют на 31 декабря 2021 года — 27,7 +/-0,3 гривни/доллар, — говорят экономисты Ukraine Economic Outlook.

Какой прогноз на 2022 год по курсу гривны к доллару?

В начале года Украине придется покупать газ в хранилища, чтобы пройти отопительный сезон. Также запасы горючего и удобрений будут пополнять аграрии.

А это может негативно сказаться на курсе гривни, рассказывает для Экономической правды трейдер группы ICU Виталий Севач.

Отплыв доллара может спровоцировать краткосрочное ослабление гривни до 29,5 и выше, — говорит он.

Оптимистично на перспективы украинской валюты смотрят в Concorde Capital. Там по итогам 2022 ожидают курс 27,8 гривен/доллар.

– Средний курс по результатам года будет близок к среднему курсу в 2021-м, но стартовая точка курса в начале года будет ниже, чем в начале 2021-го. Следовательно, общий тренд в течение года будет умеренно девальвационным.

Скорее всего, траектория курса в течение года будет иметь сезонные колебания с укреплением курса в середине года и с переходом к ослаблению во второй половине, — комментирует для ЭП аналитик компании Евгения Ахтырко.

В свою очередь, аналитик TeleTrade Сергей Родлер прогнозирует для Обозревателя, что в начале следующего года курс доллара в Украине будет составлять 27 гривен/доллар, к концу 2022 года он может возрасти до 28,5 гривен/доллар.

По его словам, рост курса повлечет за собой усиление США монетарной политики и сокращение количества стимулирующих программ.

Аналитик говорит, что с мая американская валюта укрепилась на 8% в корзине валют развитых стран и почти на 9% к одному евро.

Он объясняет, что такими темпами курс евро к доллару может не только вернуться к ранним отметкам, но и опуститься ниже показателя 2016 года — 1,04.

Поэтому мы низко оцениваем шансы гривни на дальнейшее укрепление. Уже в январе курс способен укрепиться выше отметки 27 гривен/доллар, а к концу 2022 года курс может вернуться к уровню 28,5 гривен/доллар, — комментирует Сергей Родлер.

И добавляет, что укрепление доллара ударит по всем, поэтому нужно готовиться к разгону инфляции по всему миру.

Прогнозы по евро и доллару

Что касается валютной пары евро/доллар, то за последний месяц она сохраняется на уровне 1,1260–1,1310.

Изученные экономистами Ukraine Economic Outlook прогнозы банков и регуляторов предполагают дальнейшее усиление евро до 1,1350–1,1400 евро/доллар в январе (по достижении локального минимума).

Так, с 26 ноября евро уже “отыграл” назад до 1,1283 евро/доллар.

Но в целом прогнозы по паре евро/доллар на конец 2022 года от ведущих аналитиков находятся в разбросе от 1,12 до 1,18 евро/доллар, порождая высокий уровень неопределенности, — отмечают эксперты Ukraine Economic Outlook.

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