Курс гривні на 2022 рік. Чи треба поспішати обмінювати зароблені кровні — відповідають експерти

Сьогодні курсом валют цікавиться значна частина українців. І не лише ті, хто планує обміняти зароблені кровні на долар чи євро.

Адже будь-які зміни на валютному ринку так чи інакше позначаються на вартості імпортних товарів та пального.

Тож чи коливатиметься долару взимку та на який прогноз щодо курсу валют слід очікувати у 2022 році — питання, актуальні для багатьох.

Саме про це і розповідаємо нижче.

Що зараз впливає на валютний ринок України?

Як зазначають економісти незалежної групи макроекономічного аналізу та прогнозування Ukraine Economic Outlook, головний фактор, який нині визначає рух курсу, — це високоймовірний сплеск видатків держбюджету протягом 20–31 грудня.

Наразі сума недовиконання плану видатків становить 130 млрд грн.

Тож Мінфін, як і минулого року, спробує зайняти жорстку позицію “відсікання” платежів, які не мають критичного характеру.

Утім, як говорять експерти Ukraine Economic Outlook, більшу частину накопиченого недофінансування державі таки доведеться покрити.

Що може вплинути на курс валют?

На сьогодні залишок коштів на рахунках Мінфіну становив 40–45 млрд грн і близько $1,9 млрд.

Ще $0,25 млрд (від розподілу СПЗ, позапланового траншу МВФ у $2,7 млрд) також перебувають на валютному рахунку Мінфіну.

А 17 грудня Світовий банк надав Україні кредит у $0,3 млрд.

Сезонне ослаблення курсу в останні дні грудня становить від 0,3 до 0,7 гривні/долар.

Але оскільки не всі отримувачі бюджетних коштів встигнуть обміняти їх у тверду валюту (долар/євро) до кінця 2021 року, експерти очікують тиску на курс у першій половині січня.

Цьому також сприяє спільна паніка через emerging markets (ринки, що розвиваються), що пов’язано з різкою девальвацією (знеціненням) турецької ліри.

А також із загальним очікуванням інвесторів щодо плавної девальвації та інших волатильних валют (такі, що коливаються) у Східній Європі.

На який курс очікувати наприкінці 2021 року?

На кінець року прогнозують курс 27,7 гривені/долар +/- 0,3 залежно від динаміки бюджетних виплат.

Але якщо Мінфін зіткнеться зі значним політичним тиском і буде змушений фінансувати більше “завислих” розпоряджень, то курс тимчасово може досягти позначки 28,0 гривень/долар.

А очікуваний коридор курсу валют на 31 грудня 2021 року — 27,7 +/-0,3 гривні/долар, — говорять економісти Ukraine Economic Outlook.

Який прогноз на 2022 рік щодо курсу гривні до долара?

На початку року Україні доведеться купувати газ у сховища, щоб пройти опалювальний сезон. Також запаси пального та добрив поповнюватимуть аграрії.

А це може негативно позначитися на курсі гривні, розповідає для Економічної правди трейдер групи ICU Віталій Сівач.

Відплив долара може спровокувати короткострокове ослаблення гривні до 29,5 і вище, — говорить він.

Оптимістично на перспективи української валюти дивляться в Concorde Capital. Там за підсумками 2022 року очікують курс 27,8 гривень/долар.

– Середній курс за результатом року буде близьким до середнього курсу у 2021-му, але стартова точка курсу на початку року буде нижчою, ніж на початку 2021-го. Отже, загальний тренд упродовж року буде помірно девальваційним.

Скоріше за все, траєкторія курсу впродовж року матиме сезонні коливання зі зміцненням курсу в середині року і з переходом до послаблення в другій половині, — коментує для ЕП аналітикиня компанії Євгенія Ахтирко.

Своєю чергою аналітик TeleTrade Сергій Родлер прогнозує для Обозревателя, що на початку наступного року курс долара в Україні становитиме 27 гривень/долар, до кінця 2022 року він може зрости до 28,5 гривень/долар.

За його словами, зростання курсу спричинить посилення США монетарної політики та скорочення кількості стимулюючих програм.

Аналітик говорить, що з травня американська валюта зміцнилася на 8% до кошика валют розвинених країн і майже на 9% до одного євро.

Він пояснює, що такими темпами курс євро до долара може не тільки повернутися до ранніх позначок, а й опуститися нижче показника 2016 року — 1,04.

Саме тому ми низько оцінюємо шанси гривні на подальше зміцнення. Вже в січні курс здатний зміцнитися вище за позначку 27 гривень/долар, а до кінця 2022 року курс може повернутися до рівня 28,5 гривень/долар, – коментує Сергій Родлер.

І додає що, зміцнення долара вдарить по всіх, тому треба готуватися до розгону інфляції по всьому світу.

Що експерти говорять за долар та євро?

Щодо валютної пари євро/долар, то в останній місяць вона зберігається на рівні 1,1260–1,1310.

Вивчені економістами Ukraine Economic Outlook прогнози банків та регуляторів передбачають подальше посилення євро до 1,1350–1,1400 євро/долар у січні (після досягнення локального мінімуму).

Так, від 26 листопада євро вже “відіграв” назад до 1,1283 євро/долар.

Але загалом прогнози щодо пари євро/долар на кінець 2022 року від провідних аналітиків перебувають у розкиді від 1,12 до 1,18 євро/долар, породжуючи високий рівень невизначеності, — зазначають експерти Ukraine Economic Outlook.

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