Метро, автобусы, трамваи — какой транспорт ходит в Киеве сегодня

Несмотря на войну, общественный транспорт в Киеве продолжает работать. Киевская городская государственная администрация предоставила информацию о движении метро и наземном транспорте 7 марта.
Метро работает в режиме перевозок.
По красной линии можно доехать от Шулявской до Университета.
На синей линии поезда курсируют от станции Героев Днепра до Теремков. Однако поезда не останавливаются на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.
Зеленая линия работает от Сырца до Выдубичей. Без остановки поезда проезжают Дворец спорта, Кловскую и Золотые ворота. Участок между станциями Славутич и Красный хутор работает.
Примерный интервал движения поездов 40 минут. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.
В маршруты некоторых автобусов внесены изменения.
№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой.№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой.№79 – от ул. Каштановой до просп. Кубанской Украины.№101 – от ул. Милославской к ж. м. Радужный.№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко.№51 – от ст. м. Бориспольская в м. Патон.№55 – от Дарницкой пл. до м. Патона.№115 – до м. Патона.№114 – от Милославской до ж.м. Радужный.№69 – от Дворца спорта до ул. Игната Юры.№90 – от ул. Туполева до ул. Игната Юры.№22 – через Дарницкий мост.№91 – через Дарницкий мост.№118 – от Политехнического института – до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.
Остальные автобусные маршруты работают по постоянному графику.
Троллейбусы временно не ходят.
Трамвайные маршруты №2, 8К, 22К, 29К, 33А ходят по постоянным схемам.
Организованно трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь.
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров сегодня будут работать до 19:00. График движения может изменяться по необходимости.
Напомним, ранее мы рассказывали, что брать с собой при эвакуации: список вещей.