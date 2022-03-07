Метро, автобусы, трамваи — какой транспорт ходит в Киеве сегодня

Несмотря на войну, общественный транспорт в Киеве продолжает работать. Киевская городская государственная администрация предоставила информацию о движении метро и наземном транспорте 7 марта.

Метро

Метро работает в режиме перевозок.

По красной линии можно доехать от Шулявской до Университета.

На синей линии поезда курсируют от станции Героев Днепра до Теремков. Однако поезда не останавливаются на станциях Майдан Незалежности и Площадь Льва Толстого.

Зеленая линия работает от Сырца до Выдубичей. Без остановки поезда проезжают Дворец спорта, Кловскую и Золотые ворота. Участок между станциями Славутич и Красный хутор работает.

Примерный интервал движения поездов 40 минут. Подземные станции метро круглосуточно работают как укрытие.

Автобусы

В маршруты некоторых автобусов внесены изменения.

№21 – от ул. Милославской до ул. Каштановой.

№73 – ул. Милославской до ул. Каштановой.

№79 – от ул. Каштановой до просп. Кубанской Украины.

№101 – от ул. Милославской к ж. м. Радужный.

№103 – от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко.

№51 – от ст. м. Бориспольская в м. Патон.

№55 – от Дарницкой пл. до м. Патона.

№115 – до м. Патона.

№114 – от Милославской до ж.м. Радужный.

№69 – от Дворца спорта до ул. Игната Юры.

№90 – от ул. Туполева до ул. Игната Юры.

№22 – через Дарницкий мост.

№91 – через Дарницкий мост.

№118 – от Политехнического института – до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов №1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 временно не осуществляется.

Остальные автобусные маршруты работают по постоянному графику.

Троллейбусы

Троллейбусы временно не ходят.

Трамвай

Трамвайные маршруты №2, 8К, 22К, 29К, 33А ходят по постоянным схемам.

Организованно трамвайное сообщение на участке Подольское ТРЭД – Контрактовая площадь.

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров сегодня будут работать до 19:00. График движения может изменяться по необходимости.

Напомним, ранее мы рассказывали, что брать с собой при эвакуации: список вещей.