Метро, автобусы, трамваи — какой транспорт ходит в Киеве сегодня

Елена Яковлева, редактор сайта 07 марта 2022, 11:30
Рух транспорту в Києві сьогодні 07.03.2022
Фото: Unsplash

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