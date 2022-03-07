Метро, автобуси, трамваї – який транспорт ходить у Києві сьогодні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Березня 2022, 11:30
Рух транспорту в Києві сьогодні 07.03.2022
Фото: Unsplash

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