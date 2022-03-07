Метро, автобуси, трамваї – який транспорт ходить у Києві сьогодні

Попри війну громадський транспорт у Києві продовжує працювати. Київська міська державна адміністрація надала інформацію про рух метро та наземного транспорту 7 березня.

Метро

Метро працює у режимі перевезень.

Червоною лінією можна доїхати від Шулявської до Університету.

На синій лінії поїзди курсують від станції Героїв Дніпра до Теремків. Проте поїзди не зупиняються на станціях Майдан Незалежності та Площа Льва Толстого.

Зелена лінія працює від Сирця до Видубичів. Без зупинки поїзди проїжджають Палац спорту, Кловську та Золоті ворота. Ділянка між станціями Славутич та Червоний хутір працює.

Орієнтовний інтервал руху потягів 40 хвилин. Підземні станції метро цілодобово працюють як укриття.

Автобуси

У маршрут деяких автобусів внесено зміни.

№21 – від вул. Милославської до вул. Каштанової.

№73 – вул. Милославської до вул. Каштанової.

№79 – від вул. Каштанової до просп. Кубанської України.

№101 – від вул. Милославської до ж. м. Райдужний.

№103 – від вул. Світлицького до вул. Єфремова через пл. Марченка.

№51 – від ст. м. Бориспільська до м. Патона.

№55 – від Дарницької пл. до м. Патона.

№115 – до м. Патона.

№114 – від Милославської до ж.м. Райдужний.

№69 – від Палацу спорту до вул. Гната Юри.

№90 – від вул. Туполева до вул. Гната Юри.

№22 – через Дарницький міст.

№91 – через Дарницький міст.

№118 – від Політехнічного інституту – до мосту Патона.

Рух автобусних маршрутів № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 78, 88, 100, 104 тимчасово не здійснюється.

Інші автобусні маршрути працюють за постійним графіком.

Тролейбуси

Тролейбуси тимчасово не ходять.

Трамвай

Трамвайні маршрути № 2, 8К, 22К, 29К, 33А ходять за постійними схемами.

Організоване трамвайне сполучення на ділянці Подільське ТРЕД – Контрактова площа.

Рух інших маршрутів тимчасово не здійснюється.

Наземний транспорт та метро для перевезень пасажирів сьогодні працюватимуть до 19:00. Графік руху може змінюватися за необхідності.

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