Мгновенный доступ к наличным и многовалютному счету с приложением ZEN.COM

Мобильное приложение ZEN.COM – это удобное решение для проведения различных финансовых операций любой стране мира. Для любителей заграничных путешествий он предоставляет множество возможностей.
Из статьи вы узнаете, как быстро стать владельцем мультивалютного счета и пользоваться своими средствами во время путешествий.
Единый для 29 валют счет называется мультивалютным. Отправляясь в путешествие, вы не должны открывать отдельный счет в валюте определенной страны. Используя приложение ZEN.COM и, соответственно, мультивалютный счет, вы сможете совершать операции в евро, злотых, долларах, фунтах стерлингов и т.д.
Такое решение полностью исключает ряд сложностей, которые могут возникнуть при открытии нескольких счетов и их использовании.
Наличие счета позволяет совершать много финансовых операций:
Все операции производятся с молниеносной скоростью. После конвертации можно сразу начинать пользоваться деньгами. Дополнительных комиссионных за какую-либо транзакцию нет.
Чтобы получить многовалютный счет, достаточно загрузить в мобильное устройство приложение ZEN.COM и зарегистрироваться. Украинским гражданам для регистрации понадобится загранпаспорт или ID-карта.
После регистрации вы автоматически получаете:
По желанию вы можете заказать и обычную пластиковую карту ZEN MasterCard. Она используется для снятия денег в банкоматах и оплаты покупок в магазинах. В странах, входящих в Европейскую экономическую зону, она будет доставлена в указанный адрес в течение пяти-семи дней.
Физическая карта имеет сертификат Digital First. То есть на нем отсутствуют основные данные, такие как срок использования, номер, CVC-код. Получить эту информацию может только владелец, воспользовавшись приложением.
Сертификат обеспечивает дополнительную защиту от мошенников.
После регистрации в приложении и открытии счета вы сможете сразу начать им пользоваться:
Суточные расходы лимитированы – 30 тысяч евро. Срок действия карты составляет два года.
Суточные расходы лимитированы – 30 тысяч евро. Срок действия карты составляет два года.
Внести средства на счет вы можете удобным для себя способом:
Чтобы пополнить счет, нужно выполнить несколько действий:
Если вам переводят средства, то отправитель должен указать ваши ФИО и номер счета или карты. Средства вы получите мгновенно.
Приложение позволяет чувствовать себя комфортно и безопасно во время путешествий, поскольку вы всегда будете иметь доступ к своим средствам.
Больше полезной информации – на сайте zen.com.
К слову, раньше мы рассказывали о зарубежных переводах в Украину через ZEN.COM.
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