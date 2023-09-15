Мгновенный доступ к наличным и многовалютному счету с приложением ZEN.COM

Мобильное приложение ZEN.COM – это удобное решение для проведения различных финансовых операций любой стране мира. Для любителей заграничных путешествий он предоставляет множество возможностей.

Из статьи вы узнаете, как быстро стать владельцем мультивалютного счета и пользоваться своими средствами во время путешествий.

Что такое мультивалютный счет

Единый для 29 валют счет называется мультивалютным. Отправляясь в путешествие, вы не должны открывать отдельный счет в валюте определенной страны. Используя приложение ZEN.COM и, соответственно, мультивалютный счет, вы сможете совершать операции в евро, злотых, долларах, фунтах стерлингов и т.д.

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Такое решение полностью исключает ряд сложностей, которые могут возникнуть при открытии нескольких счетов и их использовании.

Возможности счета ZEN.COM

Наличие счета позволяет совершать много финансовых операций:

валютный обмен по самому низкому курсу из всех имеющихся;

оплата предоставленных услуг и товаров, приобретенных через интернет или в обычных магазинах;

снятие в банкоматах наличных денег;

осуществление международных и внутренних переводов по минимальным тарифам.

Все операции производятся с молниеносной скоростью. После конвертации можно сразу начинать пользоваться деньгами. Дополнительных комиссионных за какую-либо транзакцию нет.

Каким образом открывается мультивалютный счет

Чтобы получить многовалютный счет, достаточно загрузить в мобильное устройство приложение ZEN.COM и зарегистрироваться. Украинским гражданам для регистрации понадобится загранпаспорт или ID-карта.

После регистрации вы автоматически получаете:

номер IBAN европейского типа;

виртуальную карту

По желанию вы можете заказать и обычную пластиковую карту ZEN MasterCard. Она используется для снятия денег в банкоматах и оплаты покупок в магазинах. В странах, входящих в Европейскую экономическую зону, она будет доставлена в указанный адрес в течение пяти-семи дней.

Физическая карта имеет сертификат Digital First. То есть на нем отсутствуют основные данные, такие как срок использования, номер, CVC-код. Получить эту информацию может только владелец, воспользовавшись приложением.

Сертификат обеспечивает дополнительную защиту от мошенников.

Как пользоваться многовалютным счетом

После регистрации в приложении и открытии счета вы сможете сразу начать им пользоваться:

оплачивать интернет-покупки, подписки; подключить виртуальную карточку к своему кошельку (Apple Pay, Google Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay).

Суточные расходы лимитированы – 30 тысяч евро. Срок действия карты составляет два года.

Внести средства на счет вы можете удобным для себя способом:

воспользовавшись терминалом Planet Cash (их более тысячи в Польше) или Paysafecash;

переводом с карт VISA и MasterCard;

получив местный или международный банковский перевод.

Чтобы пополнить счет, нужно выполнить несколько действий:

в приложении выбрать функцию пополнения;

ввести сумму и отметить способ пополнения;

завершить операцию.

Если вам переводят средства, то отправитель должен указать ваши ФИО и номер счета или карты. Средства вы получите мгновенно.

Приложение позволяет чувствовать себя комфортно и безопасно во время путешествий, поскольку вы всегда будете иметь доступ к своим средствам.

Больше полезной информации – на сайте zen.com.

К слову, раньше мы рассказывали о зарубежных переводах в Украину через ZEN.COM.

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