Миттєвий доступ до готівки та багатовалютного рахунку із застосунком ZEN.COM

Мобільний додаток ZEN.COM – це зручне рішення для проведення різноманітних фінансових операцій будь-якій країні світу. Для любителів закордонних подорожей він надає багато можливостей.

Зі статті ви дізнаєтесь, як швидко стати власником мультивалютного рахунку і користуватися власними коштами під час подорожей.

Що таке мультивалютний рахунок

Єдиний для 29 валют рахунок називається мультивалютним. Відправляючись у подорож, ви не маєте відкривати окремий рахунок у валюті певної країни. Користуючись додатком ZEN.COM і, відповідно, мультивалютним рахунком, ви зможете здійснювати операції у євро, злотих, доларах, фунтах стерлінгів тощо.

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Таке рішення повністю виключає низку складнощів, які можуть виникнути з відкриттям кількох рахунків та їх використанням.

Можливості рахунку ZEN.COM

Наявність рахунку дозволяє здійснювати багато фінансових операцій:

валютний обмін за найнижчим курсом з усіх наявних;

оплата наданих послуг та товарів, придбаних через інтернет або у звичайних магазинах;

зняття у банкоматах готівки;

здійснення міжнародних і внутрішніх переказів за мінімальними тарифами.

Всі операції проводяться з блискавичною швидкістю. Після конвертації можна одразу починати користуватися грошима. Додаткових комісійних за будь-яку транзакцію немає.

Яким чином відкривається мультивалютний рахунок

Щоб отримати багатовалютний рахунок, достатньо завантажити на мобільний пристрій додаток ZEN.COM і зареєструватися. Українським громадянам для реєстрації знадобиться закордонний паспорт або ID-картка.

Після реєстрації ви автоматично отримуєте:

номер IBAN європейського типу;

віртуальну картку

За бажанням ви можете замовити і звичайну пластикову картку ZEN MasterCard. Вона використовується для зняття грошей у банкоматах та оплати покупок у фізичних магазинах. У країнах, що входять до Європейської економічної зони, вона буде доставлена на зазначену адресу протягом п’яти-семи днів.

Фізична картка має сертифікат Digital First. Тобто на ній відсутні основні дані, такі як термін використання, номер, CVC-код. Отримати цю інформацію може тільки власник, скориставшись додатком.

Сертифікат забезпечує додатковий захист від шахраїв.

Як користуватися багатовалютним рахунком

Після реєстрації у додатку і відкриття рахунку ви зможете одразу почати ним користуватися:

оплачувати інтернет-покупки, підписки;

підключити віртуальну картку до свого гаманця (Apple Pay, Google Pay, Xiaomi Pay, Garmin Pay).

Добові витрати лімітовані — 30 тисяч євро. Термін дії картки складає два роки.

Внести кошти на рахунок ви можете зручним для себе способом:

скориставшись терміналом Planet Cash (їх більше тисячі у Польщі) або Paysafecash;

переказом із карток VISA та MasterCard;

отримавши місцевий чи міжнародний банківський переказ.

Щоб поповнити рахунок, треба виконати кілька дій:

у додатку вибрати функцію поповнення;

ввести суму та відмітити спосіб поповнення;

завершити операцію.

Якщо вам переказують кошти, то відправник має зазначити ваші ПІБ і номер рахунку чи картки. Кошти ви отримаєте миттєво.

Додаток дозволяє почуватися комфортно та безпечно під час подорожей, оскільки ви завжди матимете доступ до своїх коштів.

Більше корисної інформації — на сайті zen.com.

До слова, раніше ми розповідали про закордонні перекази в Україну через ZEN.COM.

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