Миттєвий доступ до готівки та багатовалютного рахунку із застосунком ZEN.COM

Мобільний додаток ZEN.COM – це зручне рішення для проведення різноманітних фінансових операцій будь-якій країні світу. Для любителів закордонних подорожей він надає багато можливостей.
Зі статті ви дізнаєтесь, як швидко стати власником мультивалютного рахунку і користуватися власними коштами під час подорожей.
Єдиний для 29 валют рахунок називається мультивалютним. Відправляючись у подорож, ви не маєте відкривати окремий рахунок у валюті певної країни. Користуючись додатком ZEN.COM і, відповідно, мультивалютним рахунком, ви зможете здійснювати операції у євро, злотих, доларах, фунтах стерлінгів тощо.
Таке рішення повністю виключає низку складнощів, які можуть виникнути з відкриттям кількох рахунків та їх використанням.
Наявність рахунку дозволяє здійснювати багато фінансових операцій:
Всі операції проводяться з блискавичною швидкістю. Після конвертації можна одразу починати користуватися грошима. Додаткових комісійних за будь-яку транзакцію немає.
Щоб отримати багатовалютний рахунок, достатньо завантажити на мобільний пристрій додаток ZEN.COM і зареєструватися. Українським громадянам для реєстрації знадобиться закордонний паспорт або ID-картка.
Після реєстрації ви автоматично отримуєте:
За бажанням ви можете замовити і звичайну пластикову картку ZEN MasterCard. Вона використовується для зняття грошей у банкоматах та оплати покупок у фізичних магазинах. У країнах, що входять до Європейської економічної зони, вона буде доставлена на зазначену адресу протягом п’яти-семи днів.
Фізична картка має сертифікат Digital First. Тобто на ній відсутні основні дані, такі як термін використання, номер, CVC-код. Отримати цю інформацію може тільки власник, скориставшись додатком.
Сертифікат забезпечує додатковий захист від шахраїв.
Після реєстрації у додатку і відкриття рахунку ви зможете одразу почати ним користуватися:
Добові витрати лімітовані — 30 тисяч євро. Термін дії картки складає два роки.
Внести кошти на рахунок ви можете зручним для себе способом:
Щоб поповнити рахунок, треба виконати кілька дій:
Якщо вам переказують кошти, то відправник має зазначити ваші ПІБ і номер рахунку чи картки. Кошти ви отримаєте миттєво.
Додаток дозволяє почуватися комфортно та безпечно під час подорожей, оскільки ви завжди матимете доступ до своїх коштів.
Більше корисної інформації — на сайті zen.com.
До слова, раніше ми розповідали про закордонні перекази в Україну через ZEN.COM.
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