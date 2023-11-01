Мобилизация с 1 ноября 2023 года — какими будут изменения в Украине

Сохранение безопасности и собственной свободы — одни из важнейших задач, которые выполняют украинские защитники и защитницы. Однако потребность в новых кадрах и специалистах остается, поэтому общая мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года. Идет она с первого дня полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.

Как предупреждает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, сетью продолжают распространяться фейки, что мобилизация с 1 ноября 2023 года претерпевает значительные изменения.

Изменения в мобилизации с 1 ноября 2023 года

По словам ЦПД, враг распространяет информацию, что в Украине смогут мобилизовать мужчин 18-24 лет и женщин.

Сейчас также смотрят

Однако это не соответствует действительности, как и более давние дезинформативные сообщения о мобилизации подростков, которые распространял противник.

Единственное изменение состоит в том, что с 01.11.2023 на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Все остальные условия мобилизации остались без изменений.

Кого могут мобилизовать с 1 ноября 2023 года

С 1 ноября 2023 года могут мобилизовать военнообязанных:

лица от 18 до 60 лет, имеющие военный опыт и считающиеся пригодными или ограниченно пригодными;

лица от 18 до 60 лет, которые находятся в запасе и не имеют опыта службы;

мужчины от 18 до 27 лет, которые проходят службу в запасе и считаются пригодными или ограниченно пригодными;

лица, исключенные из списка военнообязанных и военного учета, если ВЛК признала их пригодными и они не совершали тяжких или особо тяжких преступлений;

по собственному желанию лица в возрасте от 18 до 60 лет с инвалидностью, которых ВЛК сочла годными или ограниченно годными к службе;

женщины, зарегистрированные в системе военного учета.

Также ранее вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что такое смарт-мобилизация и когда она заработает.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.