Мобилизация с 1 ноября 2023 года — какими будут изменения в Украине

Сохранение безопасности и собственной свободы — одни из важнейших задач, которые выполняют украинские защитники и защитницы. Однако потребность в новых кадрах и специалистах остается, поэтому общая мобилизация в Украине продлена до 15 ноября 2023 года. Идет она с первого дня полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.
Как предупреждает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины, сетью продолжают распространяться фейки, что мобилизация с 1 ноября 2023 года претерпевает значительные изменения.
По словам ЦПД, враг распространяет информацию, что в Украине смогут мобилизовать мужчин 18-24 лет и женщин.
Однако это не соответствует действительности, как и более давние дезинформативные сообщения о мобилизации подростков, которые распространял противник.
Единственное изменение состоит в том, что с 01.11.2023 на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Все остальные условия мобилизации остались без изменений.
Единственное изменение состоит в том, что с 01.11.2023 на военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Все остальные условия мобилизации остались без изменений.
С 1 ноября 2023 года могут мобилизовать военнообязанных:
Также ранее вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал, что такое смарт-мобилизация и когда она заработает.
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