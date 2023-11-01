Мобілізація з 1 листопада 2023 року — якими будуть зміни в Україні

Збереження безпеки та власної свободи — наразі одні з найважливіших задач, які виконують українські захисники та захисниці. Однак потреба у нових кадрах та спеціалістах залишається, тому загальну мобілізацію в Україні продовжено до 15 листопада 2023 року. Триває вона з першого дня повномасштабної війни 24 лютого 2022 року.
Як попереджає Центр протидії дезінформації РНБО України, мережею продовжують ширитись фейки, що мобілізація з 1 листопада 2023 року зазнає значних змін.
Згідно зі словами ЦПД, ворог поширює інформацію, що в Україні зможуть мобілізувати чоловіків 18-24 років та військовозобов’язаних жінок.
Однак це не відповідає дійсності, як і більш давні дезінформативні повідомлення про мобілізацію підлітків, які ширив супротивник.
Єдина зміна полягає в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Всі інші умови мобілізації залишилися без змін.
Єдина зміна полягає в тому, що з 01.11.2023 на військовий облік повинні стати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Всі інші умови мобілізації залишилися без змін.
З 1 листопада 2023 року можуть мобілізувати військовозобов’язаних:
Також раніше віце-прем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що таке смарт-мобілізація та коли вона запрацює.
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