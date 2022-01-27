Нет дискриминации детей! ВР сравнила минимальный размер алиментов для всех малышей

26 января Верховная Рада приняла законопроект № 3881, предусматривающий изменения в Семейный кодекс.

Что изменится

Для родителей ребенка алименты составляют 50% от их прожиточного минимума. Однако иногда вместо них платить должны другие родственники.

Это бывает в случае отсутствия родителей или когда они не могут платить алименты по уважительным причинам. Тогда суд может возложить эту обязанность на других родственников ребенка.

К ним относятся:

бабушки;

дедушки;

братья;

сестры;

мачехи;

отчимы.

Однако ранее минимальный размер гарантированных алиментов для других членов семьи составлял 30% от их прожиточного минимума.

Изменения в законе должны уравнять минимальный размер алиментов для всех до 50%.

Кроме этого, закон предусматривает, что ребенок может получать временную государственную помощь, если:

место нахождения родителей неизвестно;

они уклоняются от уплаты алиментов;

они не имеют возможности содержать ребенка.

Сумма госвыплат не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Сколько стоят алименты

По данным газеты Минфин, сейчас прожиточный минимум для детей до шести лет составляет 2100 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 2618 грн.

Поэтому другие члены семьи будут платить на уровне с родителями 50% от этой суммы: 1050 грн (для детей до шести лет) и 1309 грн (для детей в возрасте 6-18 лет).

Как вырастут алименты в 2022 году

Размер алиментов зависит от минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Их повышение запланировано на июль и декабрь.

С 1 июля 2022 года минимальный прожиточный минимум возрастет до 2201 грн для детей в возрасте до шести лет и 2744 грн для детей в возрасте 6-18 лет.

Это значит, что родители и другие родственники будут платить 1100,5 и 1372 грн соответственно.

С 1 декабря 2022 года минимальный прожиточный минимум повысится до 2272 грн для детей в возрасте до шести лет и 2833 грн для детей в возрасте 6-18 лет.

Поэтому минимальный размер алиментов составит 1136 грн для детей до шести лет и 1416,5 грн для детей от 6 до 18 лет.

К сожалению, часто дети становятся свидетелями родительских ссор. Более половины всех ныне живущих малышей обречены на домашнее насилие, а еще половина из них воспроизведут его во взрослом возрасте.

Читай, как помочь детям, ставшим свидетелями домашнего насилия.