Нет дискриминации детей! ВР сравнила минимальный размер алиментов для всех малышей

26 января Верховная Рада приняла законопроект № 3881, предусматривающий изменения в Семейный кодекс.
Для родителей ребенка алименты составляют 50% от их прожиточного минимума. Однако иногда вместо них платить должны другие родственники.
Это бывает в случае отсутствия родителей или когда они не могут платить алименты по уважительным причинам. Тогда суд может возложить эту обязанность на других родственников ребенка.
К ним относятся:
Однако ранее минимальный размер гарантированных алиментов для других членов семьи составлял 30% от их прожиточного минимума.
Изменения в законе должны уравнять минимальный размер алиментов для всех до 50%.
Кроме этого, закон предусматривает, что ребенок может получать временную государственную помощь, если:
Сумма госвыплат не может быть менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
По данным газеты Минфин, сейчас прожиточный минимум для детей до шести лет составляет 2100 грн, а для детей от 6 до 18 лет — 2618 грн.
Поэтому другие члены семьи будут платить на уровне с родителями 50% от этой суммы: 1050 грн (для детей до шести лет) и 1309 грн (для детей в возрасте 6-18 лет).
Размер алиментов зависит от минимального прожиточного минимума и минимальной заработной платы. Их повышение запланировано на июль и декабрь.
С 1 июля 2022 года минимальный прожиточный минимум возрастет до 2201 грн для детей в возрасте до шести лет и 2744 грн для детей в возрасте 6-18 лет.
Это значит, что родители и другие родственники будут платить 1100,5 и 1372 грн соответственно.
С 1 декабря 2022 года минимальный прожиточный минимум повысится до 2272 грн для детей в возрасте до шести лет и 2833 грн для детей в возрасте 6-18 лет.
Поэтому минимальный размер алиментов составит 1136 грн для детей до шести лет и 1416,5 грн для детей от 6 до 18 лет.
К сожалению, часто дети становятся свидетелями родительских ссор. Более половины всех ныне живущих малышей обречены на домашнее насилие, а еще половина из них воспроизведут его во взрослом возрасте.
Читай, как помочь детям, ставшим свидетелями домашнего насилия.