Батьківство

Ні дискримінації дітей! ВР зрівняла мінімальний розмір аліментів для всіх малюків

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Січня 2022, 14:59
Збільшення мінімального розміру аліментів у 2022 році
Фото: Unsplash

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