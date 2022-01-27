Ні дискримінації дітей! ВР зрівняла мінімальний розмір аліментів для всіх малюків

26 січня Верховна Рада ухвалила законопроект № 3881, який передбачає зміни до Сімейного кодексу.

Що зміниться

Для батьків дитини аліменти становлять 50% їхнього прожиткового мінімуму. Проте інколи замість них платити мають інші родичі.

Це буває у разі відсутності батьків або ж коли вони не можуть сплачувати аліменти з поважних причин. Тоді суд може покласти цей обов’язок на інших родичів дитини.

До них належать:

бабусі;

дідусі;

брати;

сестри;

мачухи;

вітчими.

Проте раніше мінімальний розмір гарантованих аліментів для інших членів сім’ї становив 30% їхнього прожиткового мінімуму.

Зміни у законі мають зрівняти мінімальний розмір аліментів для всіх до 50%.

Крім цього, закон передбачає, що дитина може отримувати тимчасову державну допомогу, якщо:

місце перебування батьків невідоме;

вони ухиляються від сплати аліментів;

вони не мають змоги утримувати дитину.

Сума держвиплат не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Скільки коштують аліменти

За даними газети Мінфін, зараз прожитковий мінімум для дітей до шести років становить 2100 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 2618 грн.

Тому інші члени родини платитимуть на рівні з батьками 50% від цієї суми: 1050 грн (для дітей до шести років) та 1309 грн (для дітей віком 6-18 років).

Як зростуть аліменти у 2022 році

Розмір аліментів залежить від мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Їх підвищення заплановано на липень та грудень.

З 1 липня 2022 року мінімальний прожитковий мінімум зросте до 2201 грн для дітей віком до шести років та 2744 грн для дітей віком 6-18 років.

Це означає, що батьки та інші родичі платитимуть 1100,5 грн та 1372 грн відповідно.

З 1 грудня 2022 року мінімальний прожитковий мінімум підвищиться до 2272 грн для дітей віком до шести років та 2833 грн для дітей віком 6-18 років.

Тому мінімальний розмір аліментів становитиме 1136 грн для дітей до шести років та 1416,5 грн для дітей від 6 до 18 років.

На жаль, часто діти стають свідками батьківських сварок. Більш ніж половина всіх нині живих малят приречені на домашнє насильство, а ще половина з них відтворять його у дорослому віці.

Читай, як допомогти дітям, що стали свідками домашнього насильства.