Ні дискримінації дітей! ВР зрівняла мінімальний розмір аліментів для всіх малюків

26 січня Верховна Рада ухвалила законопроект № 3881, який передбачає зміни до Сімейного кодексу.
Для батьків дитини аліменти становлять 50% їхнього прожиткового мінімуму. Проте інколи замість них платити мають інші родичі.
Це буває у разі відсутності батьків або ж коли вони не можуть сплачувати аліменти з поважних причин. Тоді суд може покласти цей обов’язок на інших родичів дитини.
До них належать:
Проте раніше мінімальний розмір гарантованих аліментів для інших членів сім’ї становив 30% їхнього прожиткового мінімуму.
Зміни у законі мають зрівняти мінімальний розмір аліментів для всіх до 50%.
Крім цього, закон передбачає, що дитина може отримувати тимчасову державну допомогу, якщо:
Сума держвиплат не може бути меншою за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
За даними газети Мінфін, зараз прожитковий мінімум для дітей до шести років становить 2100 грн, а для дітей від 6 до 18 років — 2618 грн.
Тому інші члени родини платитимуть на рівні з батьками 50% від цієї суми: 1050 грн (для дітей до шести років) та 1309 грн (для дітей віком 6-18 років).
Розмір аліментів залежить від мінімального прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати. Їх підвищення заплановано на липень та грудень.
З 1 липня 2022 року мінімальний прожитковий мінімум зросте до 2201 грн для дітей віком до шести років та 2744 грн для дітей віком 6-18 років.
Це означає, що батьки та інші родичі платитимуть 1100,5 грн та 1372 грн відповідно.
З 1 грудня 2022 року мінімальний прожитковий мінімум підвищиться до 2272 грн для дітей віком до шести років та 2833 грн для дітей віком 6-18 років.
Тому мінімальний розмір аліментів становитиме 1136 грн для дітей до шести років та 1416,5 грн для дітей від 6 до 18 років.
На жаль, часто діти стають свідками батьківських сварок. Більш ніж половина всіх нині живих малят приречені на домашнє насильство, а ще половина з них відтворять його у дорослому віці.
Читай, як допомогти дітям, що стали свідками домашнього насильства.