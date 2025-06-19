В Одессе открылся 1 центр рекрутинга Сухопутных войск: что предлагают будущим защитникам

1 Центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ заработал в Одессе. Теперь казацкая жемчужина открылась на берегу Черного моря. Открытие прошло 18 июня Центральном железнодорожном вокзале Одессы. Рассказываем, что предлагают рекрутеры будущим защитникам Украины и где еще действуют представительства 1 центра рекрутинга. Что предлагают рекрутеры 1 центра рекрутинга Сухопутных войск Открытие центра инициировал подполковник Руслан Фурдило. Подобные уже действуют во Львове, Днепре и Киеве. Теперь присоединиться к армии благодаря рекрутингу можно и в Одессе.1 центр рекрутинга Сухопутных войск ВСУ — это отдельное подразделение, сформированное по директиве министра обороны Украины и Главнокомандующего ВСУ. В рекрутинговых центрах украинцы могут выбрать идеальную должность и подразделение для себя. По ссылке можно ознакомиться с боевыми подразделениями и доступными вакансиями. А после этого проконсультироваться лично в одесском рекрутинговом центре. Рекрутеры объяснят все самое важное, что нужно знать, а также помогут с выбором лучшей должности. Во время набора учитывается гражданский опыт, физические возможности, навыки и звания. В 1 центре рекрутинга Сухопутных войск ВСУ служат участники боевых действий, поэтому по собственному опыту всегда знают, на что обращать внимание новичков при выборе должности и присоединении к войску. Читать по теме Военное образование в Украине 2025: как поступить и стать профессиональным защитником Узнай о главных изменениях во вступлении в военные учреждения в 2025 году. Преимуществами выбора 1 центра рекрутинга Сухопутных войск в Одессе есть возможность сформировать все документы на месте, присоединиться к войску по программе Контракт 18-24. Желающих присоединиться к войску сопровождают от личного дела до психологических тестов и ВЛК. Ранее такой “полный пакет услуг” был доступен только в Киеве. Многие новобранцы выбирают именно должности операторов дронов, ведь беспилотники уже давно меняют ход войны. Также это возможность непосредственно уничтожать врага. В одесском хабе 1 центра рекрутинга можно попробовать свои силы на симуляторе. Именно после налета определенного количества часов на них военных допускают к боевым дронам. Испытай свои возможности! Раньше мы рассказывали, как в армии будут поощрять инновации. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Одесса, украинские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter