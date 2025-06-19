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В Одессе открылся 1 центр рекрутинга Сухопутных войск: что предлагают будущим защитникам

Анастасия Грубрина, журналист сайта 19 июня 2025, 13:00
1 центр рекрутинга Сухопутных войск одесса

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