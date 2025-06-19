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В Одесі відкрився 1 центр рекрутингу Сухопутних військ: що пропонують майбутнім захисникам

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 19 Червня 2025, 13:00
1 центр рекрутингу Сухопутних військ одеса

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