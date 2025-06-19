В Одесі відкрився 1 центр рекрутингу Сухопутних військ: що пропонують майбутнім захисникам

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запрацював в Одесі. Тепер козацька перлина відкрилася на березі Чорного моря. Відкриття відбулося 18 червня на Центральному залізничному вокзалі Одеси. Розповідаємо, що пропонують рекрутери майбутнім захисникам України і де ще діють представництва 1 центру рекрутингу. Що пропонують рекрутери 1 центру рекрутингу Сухопутних військ Відкриття центру ініціював підполковник Руслан Фурдило. Подібні діють уже у Львові, Дніпрі та Києві. Тепер долучитися до війська завдяки рекрутингу можна і в Одесі.1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — це окремий підрозділ, сформований за директивою міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ. У рекрутингових центрах українці мають можливість вибрати ідеальну посаду і підрозділ для себе. За посиланням можна познайомитися з бойовими підрозділами та доступними вакансіями. А після цього проконсультуватися особисто в одеському рекрутинговому центрі. Рекрутери пояснять все найважливіше, що потрібно знати, а також допоможуть із вибором кращої посади. Під час набору враховують цивільний досвід, фізичні можливості, навички та звання. У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ служать учасники бойових дій, а тому з власного досвіду завжди знають, на що звертати увагу новачків під час вибору посади та долучення до війська. Читати на тему Військова освіта в Україні 2025: як вступити та стати професійним захисником Дізнайся про головні зміни у вступі до військових закладів у 2025 році. Перевагами вибору 1 центру рекрутингу Сухопутних військ в Одесі є: можливість сформувати всі документи на місці, змога долучитися до війська за програмою Контракт 18-24. Охочих долучитися до війська супроводжують від особової справи до психологічних тестів і ВЛК. Раніше такий “повний пакет послуг” був доступний лише у Києві. Чимало новобранців вибирають саме посади операторів дронів, адже безпілотники вже давно змінюють хід війни. Також це можливість безпосередньо нищити ворога. В одеському хабі 1 центру рекрутингу можна спробувати свої сили на симуляторі. Саме після нальоту певної кількості годин на них військових допускають до бойових дронів. Випробуй свої можливості! Раніше ми розповідали, як у війську заохочуватимуть інновації. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Одеса, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter