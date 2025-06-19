В Одесі відкрився 1 центр рекрутингу Сухопутних військ: що пропонують майбутнім захисникам

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ запрацював в Одесі. Тепер козацька перлина відкрилася на березі Чорного моря. Відкриття відбулося 18 червня на Центральному залізничному вокзалі Одеси.

Розповідаємо, що пропонують рекрутери майбутнім захисникам України і де ще діють представництва 1 центру рекрутингу.

Що пропонують рекрутери 1 центру рекрутингу Сухопутних військ

Відкриття центру ініціював підполковник Руслан Фурдило. Подібні діють уже у Львові, Дніпрі та Києві. Тепер долучитися до війська завдяки рекрутингу можна і в Одесі.

1 центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ — це окремий підрозділ, сформований за директивою міністра оборони України та Головнокомандувача ЗСУ.

У рекрутингових центрах українці мають можливість вибрати ідеальну посаду і підрозділ для себе. За посиланням можна познайомитися з бойовими підрозділами та доступними вакансіями. А після цього проконсультуватися особисто в одеському рекрутинговому центрі.

Рекрутери пояснять все найважливіше, що потрібно знати, а також допоможуть із вибором кращої посади. Під час набору враховують цивільний досвід, фізичні можливості, навички та звання.

У 1 центрі рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ служать учасники бойових дій, а тому з власного досвіду завжди знають, на що звертати увагу новачків під час вибору посади та долучення до війська.

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Перевагами вибору 1 центру рекрутингу Сухопутних військ в Одесі є: можливість сформувати всі документи на місці, змога долучитися до війська за програмою Контракт 18-24. Охочих долучитися до війська супроводжують від особової справи до психологічних тестів і ВЛК.

Раніше такий “повний пакет послуг” був доступний лише у Києві.

Чимало новобранців вибирають саме посади операторів дронів, адже безпілотники вже давно змінюють хід війни. Також це можливість безпосередньо нищити ворога.

В одеському хабі 1 центру рекрутингу можна спробувати свої сили на симуляторі. Саме після нальоту певної кількості годин на них військових допускають до бойових дронів. Випробуй свої можливості!

Раніше ми розповідали, як у війську заохочуватимуть інновації.

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