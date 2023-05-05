Российская авиация снова атакует: 5 мая в Херсонской области прозвучали взрывы

Новый день — новые обстрелы российскими оккупантами мирных украинских городов. Сегодня, 5 мая, российская авиация снова нанесла удары по Херсонской области.

Херсонская ОВА сообщает, что зафиксировано четыре прилета управляемых авиабомб, в частности, в селах Веселое и Казацкое.

В Веселом из-за обстрела разрушено здание церкви.

Также российские снаряды повредили дома местных жителей. Сейчас известно об одном раненом человеке, которого уже госпитализировали в Херсон.

Всего из-за ударов российской авиации в населенных пунктах изувечены около 20 жилых домов.

Российские оккупанты активизируются, потому что чувствуют приближение ВСУ. Поэтому россияне прицельно обстреливают мирных жителей и ежедневно убивают невинных. Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК Юг Наталья Гуменюк рассказала о ситуации в Херсонской области и передала “привет” оккупантам.

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