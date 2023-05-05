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Российская авиация снова атакует: 5 мая в Херсонской области прозвучали взрывы

Даниэла Долотова, редактор сайта 05 мая 2023, 14:05
Херсонська область
Фото: ГСЧС/Facebook

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