Російська авіація знов атакує: 5 травня у Херсонській області прозвучали вибухи

Новий день — нові обстріли російськими окупантами мирних українських міст. Сьогодні, 5 травня, російська авіація знову завдала ударів по Херсонській області.

Херсонська ОВА повідомляє, що зафіксовано чотири прильоти керованих авіабомб, зокрема у селах Веселе та Козацьке.

У Веселому через обстріл зруйновано будівлю церкви.

Також російські снаряди пошкодили оселі місцевих жителів. Наразі відомо про одну поранену людину, яку вже шпиталізували до Херсона.

Загалом через удари російської авіації в населених пунктах понівечено близько 20 житлових будинків.

Російські окупанти активізуються, бо відчувають наближення ЗСУ. Тому росіяни прицільно обстрілюють мирних жителів та щодня вбивають невинних. Керівниця прес-центру Сил охорони та оборони ОК Південь Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Херсонщині та передала “привіт” окупантам.

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