Крылатое соседство: в Харькове из-под обшивки одной квартиры спасли более 900 летучих мышей

Специалисты Украинского Центра реабилитации рукокрылых изъяли из-под обшивки обычного жилого балкона более 900 рыжих вечерниц.

Владелица квартиры годами знала о них, не беспокоила их, а когда потребовалась ремонт — привлекла зоологов, чтобы сохранить жизнь животным.

В Харькове обнаружили гигантскую колонию краснокнижных вечерниц

История началась в этом феврале, когда обшивка балкона в одной из харьковских многоэтажек начала разрушаться, а летучие мыши начали попадать внутрь помещения.

Владелица дома, обнаружив сознание, не пыталась избавиться от животных собственноручно. Она обратилась в Центр реабилитации и скоординировала действия мастеров-ремонтников со специалистами-хироптерологами.

Это позволило провести демонтаж конструкций максимально осторожно, контролируя состояние каждой летучей мыши, чтобы избежать травмирования во время технических работ.

То, что поначалу казалось небольшим скоплением, оказалось гигантской колонией рыжих вечерниц — вида, занесенного в Красную книгу Украины. Спасательная операция длилась три дня в режиме нон-стоп. Команда специалистов работала в несколько смен, ведь количество животных постоянно росло, превысив отметку в девятьсот особей.

Каждую вечерницу необходимо было осмотреть наличие травм, напоить водой для восстановления водного баланса, а также оказать первую помощь истощенным и голодным особям.

В настоящее время большинство спасенных летучих мышей находятся в удовлетворительном состоянии. Поскольку на улице еще не тепло, животных нельзя выпускать на свободу. Они разместились в специальной холодной комнате Центра, где созданы оптимальные условия для завершения естественной гиббернации.

Тех вечерниц, чей вес оказался критически низким, волонтеры и специалисты откармливают вручную, чтобы они набрали необходимую массу до наступления весеннего тепла.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!