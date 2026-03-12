Крилате сусідство: у Харкові з-під обшивки однієї квартири врятували понад 900 кажанів

Фахівці Українського Центру реабілітації рукокрилих вилучили з-під обшивки звичайного житлового балкона понад 900 рудих вечірниць.

Власниця квартири роками знала про них, не турбувала їх, а коли виникла потреба в ремонті — залучила зоологів, щоб зберегти життя тваринам.

У Харкові виявили гігантську колонію червонокнижних вечірниць

Історія розпочалася цього лютого, коли обшивка балкона в одній із харківських багатоповерхівок почала руйнуватися, а кажани, що зимували в щілинах, почали потрапляти всередину приміщення.

Власниця помешкання, виявивши свідомість, не намагалася позбутися тварин власноруч. Вона звернулася до Центру реабілітації та скоординувала дії майстрів-ремонтників із фахівцями-хіроптерологами.

Це дозволило провести демонтаж конструкцій максимально обережно, контролюючи стан кожного кажана, щоб уникнути травмування під час технічних робіт.

Те, що спочатку здавалося невеликим скупченням, виявилося гігантською колонією рудих вечірниць — виду, занесеного до Червоної книги України. Рятувальна операція тривала три дні у режимі нон-стоп. Команда фахівців працювала у кілька змін, адже кількість тварин постійно зростала, перевищивши відмітку у дев’ятсот особин.

Кожну вечірницю необхідно було оглянути на наявність травм, напоїти водою для відновлення водного балансу, а також надати першу допомогу виснаженим та голодним особинам.

Наразі більшість врятованих кажанів перебувають у задовільному стані. Оскільки на вулиці ще не нажто тепло, тварин не можна випускати на волю. Їх розмістили у спеціальній холодній кімнаті Центру, де створено оптимальні умови для завершення природної гібернації.

Тих вечірниць, чия вага виявилася критично низькою, волонтери та спеціалісти відгодовують вручну, аби вони набрали необхідну масу до настання весняного тепла.

